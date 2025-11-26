Afrique: Pétanque - Championnat d'Afrique - Madagascar remporte trois médailles de bronze en une journée

Au coeur de la 10e édition du Championnat d'Afrique de pétanque, qui se déroule du 22 au 28 novembre dans la capitale mauritanienne, l'équipe malgache a dû se contenter de médailles de bronze en tir de précision, en tête-à-tête et en doublette. Malgré un parcours honorable marqué par des victoires convaincantes, les représentants de la Grande Île ont chuté en demi-finales des deux épreuves individuelles.

Dans l'épreuve de tir de précision, c'est Mamy Andrianirainy, surnommé « Ronaldinho » pour sa précision chirurgicale, qui a porté les espoirs malgaches. Le bouliste d'Ampitatafika a d'abord brillé en quart de finale, écartant l'Algérien Samir Boutarfa sur le score sans appel de 51 points à 46. Hélas, le rêve s'est brisé en demi-finale face au Tunisien Mohamed Khaled Bourgriba, qui a inversé la tendance pour l'emporter 37 points à 30.

De son côté, l'épreuve de tête-à-tête a vu Faralahy Urbain Ramanantiaray, alias « Baloty », tracer une route sinueuse mais victorieuse jusqu'aux portes de la finale. Le parcours du Malgache a débuté par un revers inattendu lors du premier tour face aux Comores (10-11), une défaite qui a servi de déclic. Baloty s'est ensuite imposé avec autorité contre le Kenya (13-0), la Mauritanie 1 (13-6), le Burkina Faso (13-9) et la Mauritanie 2 (13-4), avant de dominer l'Algérie en quarts de finale (13-8). Mais en demi-finale, le destin a de nouveau souri aux Comoriens sur le score de 13-11.

Le sort a été tout aussi cruel en doublette masculine, où le duo Andry Salohy Randrianaivo - Mirija Solonantenaina « Fakr » Rakotoson a réalisé un parcours sans faute jusqu'en demi-finales : 13-4 contre le Kenya, 12-7 contre Maurice, 8-5 contre Mauritanie 1, 11-8 contre le Congo, 12-10 contre le Niger et 13-3 contre Mauritanie 2 en quarts de finale. Mais en demi-finale, la paire sénégalaise, solide et expérimentée, a pris le dessus 13-7, privant les Malgaches d'une troisième finale continentale dans ces épreuves.La triplette nationale, composée de Baloty, Mamy Ronaldinho, Fakr et Salohy, reste en lice pour les phases finales à partir de mercredi. Malgré ces revers en individuel et en double, la pétanque malgache confirme son statut de puissance africaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres