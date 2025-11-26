Afrique: Mondiaux de karaté - Mohamadou Falilou Diop et Makhtar Diop entrent en lice vendredi

Dakar — Les karatékas sénégalais Mohamadou Falilou Diop (+ 84 kg) et Makhtar Diop (- 84 kg), en lice pour les Championnats du monde de la discipline qui se tiennent du 27 au 30 novembre au Caire, en Égypte, vont débuter la compétition ce vendredi.

La délégation sénégalaise, arrivée lundi dans la capitale égyptienne, comprend cinq membres : les deux athlètes, l'entraîneur Ibrahima Konaté, le directeur technique national Fodé Ndao, ainsi que le président de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées, Mohamed El Mactar Diop.

Mohamadou Falilou Diop et Makhtar Diop se sont qualifiés pour les Championnats du monde de karaté 2025 à l'issue du tournoi de qualification de Paris, en octobre 2025.

Falilou Diop avait remporté la médaille de bronze des Championnats d'Afrique à Abuja, en juillet 2025. Il avait déjà décroché, en 2024, une médaille de bronze en kumité (+ 85 kg) aux Jeux africains, avant de remporter la médaille d'or aux Championnats du Sénégal, la même année.

De son côté, Makhtar Diop a remporté la médaille d'argent en kumité - 84 kg lors des Jeux africains de 2024 à Accra, au Ghana.

Selon l'entraîneur national Ibrahima Konaté, les combattants sénégalais vont effectuer leur pesée mercredi, suivie du tirage au sort des tableaux de compétition.

"Nous tiendrons également des séances de briefing et des réunions consacrées aux règlements de ces championnats", a-t-il précisé.

Ces Mondiaux qui se poursuivront jusqu'à dimanche, marquent l'entrée en vigueur d'un nouveau système de qualification adopté par la Fédération internationale de karaté, inspiré de celui utilisé lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021.

Sur la base de ce système, chaque catégorie est limitée à 32 athlètes, contre plus de 80 auparavant.

Au total, 384 athlètes de 88 pays participeront aux Championnats du monde de karaté.

L'Égypte, l'Australie, le Japon et l'Italie sont les seules nations à être représentées dans toutes les catégories, hommes et femmes confondus (-60kg, -50kg, -67kg, -55kg, -75kg, -61kg, -84kg, -68kg, +84kg, +68kg).

La sélection se fonde sur le classement mondial, établi à partir d'une vingtaine de compétitions, dont la Karate1 Premier League, une compétition mondiale de karaté organisée chaque année depuis 2011, réintégrée en 2024 après l'Open de Paris. Il y a aussi un tournoi de rattrapage.

Les champions du monde en titre restent automatiquement qualifiés.

La séparation des épreuves individuelles et par équipes constitue une autre innovation.

Depuis 2024, les Mondiaux se tiennent en alternance : les épreuves par équipes ont eu lieu en novembre dernier, tandis que l'édition du Caire est entièrement consacrée aux compétitions individuelles.