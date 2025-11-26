Sénégal: National 1 et 2 - La saison 2025-2026 démarre ce week-end

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé sur ses réseaux sociaux, le démarrage, ce week-end, de la saison 2025-2026 du championnat national amateur de National 1 et National 2.

Le match d'ouverture va opposer Mbour Petite Côte à EJ Fatick au stade Caroline Faye de Mbour, samedi, en présence du président de la FSF, Abdoulaye Fall, a précisé l'instance dirigeante du football national sur ses réseaux sociaux.

Dans une lettre circulaire rendue publique lundi, la FSF avait invité les ligues régionales de football à transmettre, au plus tard mardi, les calendriers des rencontres prévues chaque week-end, afin d'assurer une bonne organisation de la nouvelle saison.

La saison dernière, Guelwaars de Fatick et Dakar FC avaient respectivement remporté les championnats de National 1 et National 2.