Soudan: Le Conseil de Sécurité et de Défense salue l'intérêt par le prince héritier saoudien et le président américain pour la réalisation de la paix au pays

Le Conseil de sécurité et de défense a tenu mardi sa réunion sous la présidence du Président du Conseil de souveraineté transitoire et commandant général des Forces armées, Lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a lu le communiqué publié par le Conseil, qui passe en revue la situation sécuritaire et politique dans le pays.

Le Conseil de sécurité et de défense a salué les forces armées et les forces qui les soutiennent sur les différents fronts, et a présenté ses félicitations pour les victoires remportées sur les différents fronts.

Le Conseil a condamné les atrocités qui ont été commises et continuent d'être commises dans la ville El Fasher et dans d'autres régions.

Le Conseil a également présenté ses remerciements à Son Altesse Royale le prince Mohamed ben Salman, prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite, et au président américain Donald Trump pour leur intérêt à la question soudanaise et leur volonté de parvenir à une paix qui préserve l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan.

Le Conseil de sécurité et de défense a chargé les autorités compétentes de répondre au document présenté par le conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines, Moussad Boulos.

Le Conseil a affirmé son attachement à la vision présentée précédemment par le gouvernement soudanais à l'Organisation des Nations Unies et aux parties concernées.

Le Conseil a également réitéré l'engagement du Gouvernement soudanais à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, à ouvrir les routes, à protéger les travailleurs humanitaires, à garantir l'acheminement de l'aide aux personnes nécessiteuses et à assurer le l'ouverture des passages frontaliers et des aéroports. Le Conseil a également affirmé son souci de préserver la sécurité, la stabilité et la souveraineté du pays.