Afrique: Tivaouane - Une pirogue transportant 96 migrants échoue sur la plage de Khondio

26 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Khondio — Une pirogue transportant 96 candidats à l'émigration irrégulière a échoué mardi sur la plage du village de Khondio, dans le département de Tivaouane (ouest), a appris l'APS de sources sécuritaires.

Selon les mêmes sources, soixante-dix-huit Maliens, dont 72 hommes et 6 femmes, 6 Gambiens, dont 4 hommes et 2 femmes, 5 Guinéens, ainsi que 7 Sénégalais étaient à bord de cette pirogue.

L'embarcation, partie de Bakau en Gambie, le vendredi 21 novembre vers 2h du matin, a échoué au large de Khondio, dans la commune de Darou Khoudoss.

Alertés par les habitants, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro se sont rapidement rendus sur les lieux.

Les personnes secourues ont été conduites à la brigade territoriale de la gendarmerie à Mboro où elles sont prises en charge et soumises aux auditions réglementaires.

Une enquête est en cours pour identifier les éventuels organisateurs de cette traversée irrégulière.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.