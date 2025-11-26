Afrique: Tivaouane - Une pirogue transportant 96 migrants échoue sur la plage de Khondio

Khondio — Une pirogue transportant 96 candidats à l'émigration irrégulière a échoué mardi sur la plage du village de Khondio, dans le département de Tivaouane (ouest), a appris l'APS de sources sécuritaires.

Selon les mêmes sources, soixante-dix-huit Maliens, dont 72 hommes et 6 femmes, 6 Gambiens, dont 4 hommes et 2 femmes, 5 Guinéens, ainsi que 7 Sénégalais étaient à bord de cette pirogue.

L'embarcation, partie de Bakau en Gambie, le vendredi 21 novembre vers 2h du matin, a échoué au large de Khondio, dans la commune de Darou Khoudoss.

Alertés par les habitants, les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro se sont rapidement rendus sur les lieux.

Les personnes secourues ont été conduites à la brigade territoriale de la gendarmerie à Mboro où elles sont prises en charge et soumises aux auditions réglementaires.

Une enquête est en cours pour identifier les éventuels organisateurs de cette traversée irrégulière.