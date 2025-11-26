Sénégal: Des artistes locaux dont Thiatou Ndar au programme de la 15e édition du festival 'Métissons'

Saint-Louis — La 15e édition du festival "Métissons", prévue vendredi et samedi à l'Institut français de Saint-Louis, va enregistrer la participation d'artistes locaux dont Thiatou Ndar et Malick Diabou Seck, a annoncé le promoteur de cette manifestation musicale, Ababacar Guèye.

L'auteure-compositrice sénégalaise Naya de Nayama, Mariama Diallo, est également attendue sur la scène de ce festival, de même que Lamine Cissokho, a indiqué le promoteur, mardi, lors d'une conférence de presse.

La programmation off prévoit des concerts apéritifs et des "afters" à travers différents sites de la ville, créant une ambiance festive, indique une note de présentation transmise à l'APS.

Cet évènement culturel a pour objectif de lancer la saison touristique, renseigne la même note.

Selon les organisateurs, la scène de l'Institut français de Saint-Louis sera le principal site du festival avec des concerts prévus vendredi et le samedi, afin de garder le côté populaire de l'évènement et permettre son accès au plus grand nombre de spectateurs.

Un "Takussanou Ndar" et une procession de calèches destinés à mettre en exergue la culture saint-louisienne figurent également au programme du festival "Métissons", qui se tient chaque année dans la ville historique de Saint-Louis depuis sa création en 2010.

Le festival "Métissons" a depuis trouvé sa place dans l'agenda culturel de Saint-Louis, du Sénégal et du monde de manière générale, renseigne la même note.