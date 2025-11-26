Sénégal: Transformation de produits locaux - Plus de 1 000 femmes formées par une coopérative de Kaffrine depuis 2018

26 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — La coopérative Djiguène Diambar du département de Birkelane, dans la région de Kaffrine (centre), déclare avoir formé plus de 1000 femmes aux techniques de transformation des produits locaux, à la saponification, entre 2018 et 2025.

Les bénéficiaires de cette formation ont également été initiées au leadership féminin et au développement personnel, a indiqué Fana Salane, secrétaire générale de ladite coopérative.

"Entre 2018 et 2025, plus de 1 000 femmes de la région de Kaffrine, notamment dans la commune de Mabo, ont bénéficié de sessions de formation sur la transformation des produits locaux, la saponification, l'entrepreneuriat et le leadership féminin", a-t-elle déclaré dans un entretien avec l'APS.

Elle a également indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de formation professionnelle et d'insertion (PFPI), vingt-deux groupements féminins ont reçu chacun un financement d'un million de francs CFA.

De même trente Groupements d'intérêt économique (GIE) dans leur formalisation administrative et organisationnelle, selon cette facilitatrice de développement.

"J'appelle toutes les femmes à s'investir dans l'entrepreneuriat pour accéder aux financements et gagner en autonomie", a lancé Fana Salane.

