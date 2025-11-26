Sénégal: Anniversaire du centenaire de Batling Siki - L'adjoint au préfet engage les services techniques

Saint-Louis — L'adjoint au préfet du département de Saint-Louis (nord), Abdoukhadre Dieylani Bâ, a salué l'engagement des services techniques concernés par l'organisation du centenaire de l'anniversaire de l'assassinat du champion du monde sénégalais de boxe, Battling Siki, né Amadou Mbarick Fall (1897-1925).

Le centenaire de l'anniversaire de l'assassinat de Batling Siki est prévu du 13 au 15 décembre prochain.

S'entretenant avec la presse en marge d'une réunion du comité départemental de développement (CDD) relative à la préparation de cet événement, mardi, il a salué cette initiative, mais aussi l'engagement de tous les services techniques concernés par l'organisation de cette manifestation.

Selon l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, tous les services présents ont répondu favorablement aux sollicitations des organisateurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a cité la Police, les Sapeurs-pompiers, mais également de la Croix-Rouge et d'autres services techniques qui vont prêter main forte aux organisateurs, tels que le Centre culturel régional Abdel Kader Fall et le Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS ex-IFAN).

Le premier vice-président du comité d'organisation, El Hadji Momar Dièye a salué, de son côté, l'engagement de tous les services concernés pour "une belle réussite" de l'évènement.

La commémoration du centenaire de la disparition du champion du monde sénégalais de boxe, assassiné le 15 décembre 1925 à New York, sera notamment marquée par un colloque international, dont l'ambition est de "faire découvrir et promouvoir le parcours d'Amadou Mbarick [Fall]".

Il est également prévu une séance de lecture du Coran, selon les organisateurs.

Né le 22 septembre 1897 à Saint-Louis, Battling Siki fut tour à tour champion d'Europe des poids Welters en 1911, à 17 ans, champion d'Europe des poids moyens en 1912, des mi-lourds et lourds en 1913.

Sa victoire par KO au sixième round sur George Carpentier, l'idole de toute la France, le 24 septembre 1922, au stade Buffalo de Montrouge, devant 40 000 personnes, est restée dans les annales de la boxe.

La presse hexagonale de l'époque avait présenté la défaite de Carpentier comme "un affront envers la France lancé par un +indigène+".