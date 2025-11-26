Sénégal: Plus de 1.200 enfants retirés de la rue dans quatre régions du pays en 2025

26 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — Plus de 1.200 enfants ont été retirés de la rue en 2025, dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Thiès et Kaolack, grâce au Projet d'appui institutionnel au système de protection de l'enfant au Sénégal, a-t-on appris de la coordonnatrice de la Cellule d'appui à la protection de l'enfance (CAPE), Mbayang Madjiguène Diop.

"Aujourd'hui, c'est plus de 1.200 enfants qui ont été retirés de la rue au niveau des quatre régions, grâce au projet d'appui institutionnel au système de protection de l'enfant au Sénégal", a-t-elle dit.

Mme Diop intervenait lors d'un atelier d'évaluation à mi-parcours du Projet d'appui institutionnel au système de protection de l'enfant au Sénégal (PAISPES), une rencontre tenue mardi à Mbour.

Plusieurs enfants de la rue "ont pu retourner dans leur famille, réintégrer l'école et obtenir des résultats probants", à l'issue de missions conduites par Citant, les missions de supervision effectuées par les services concernés, a indiqué Mme Diop.

Les opérations de retrait ont été effectuées de concert avec les comités départementaux de protection de l'enfance de Dakar, Saint-Louis, Kaolack et Thiès, régions couvertes par le Projet d'appui institutionnel au système de protection de l'enfant au Sénégal, a-t-elle signalé.

Le projet a aussi permis de réhabiliter à neuf le centre Gindi, pour en faire un "centre de référence" en Afrique de l'Ouest, a informé la coordonnatrice de la Cellule d'appui à la protection de l'enfance (CAPE), une structure relevant du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

"[Notre] souhait, c'est d'en faire un centre de référence pour toute l'Afrique de l'Ouest, sur le renforcement des capacités des travailleurs sociaux et d'accueil des enfants en détresse ou en danger", a précisé Mbayang Madjiguène Diop.

Omar Samb, conseiller technique du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités qu'il représentait à cette rencontre, s'est réjoui des résultats obtenus par le PAISPES dans la réinsertion des enfants de la rue, tout en relevant que des défis persistent encore pour cerner ce fléau.

