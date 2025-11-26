Afrique: Une synergie régionale préconisée pour l'autosuffisance alimentaire

Thiès — Le directeur exécutif du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole (CORAF), Moumini Sawadogo, préconise une synergie régionale dans le domaine de la recherche, en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de renforcer la résilience des systèmes africains de production agricole, dans un contexte de changements climatiques.

"Nous parlons spécifiquement de la question de la recherche, de la cohérence, de la synergie dans la recherche, pour répondre aux besoins qui sont formulés par les communautés économiques régionales au nom des États", a dit M. Sawadogo.

Il s'exprimait lors d'une réunion régionale de planification des activités et projets de recherche, mardi à Thiès, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de résilience du système alimentaire (PRSA/FSRP).

M. Sawadogo a noté que la science est "au cœur" de l'élaboration de politiques de développement efficaces.

"Les politiques de développement ne peuvent pas atteindre leur objectif sans un véritable dispositif scientifique qui permet de générer des innovations qui répondent aux besoins", a-t-il relevé.

Le directeur exécutif du CORAF a insisté sur l'importance des technologies et des innovations agricoles développées avec l'ensemble des systèmes nationaux de recherche agricole.

Le système national de recherche agricole inclut les producteurs, les instituts de recherche, les systèmes de vulgarisation et les universités travaillant dans ce domaine.

"Ce sont des technologies qui sont éprouvées, testées avec les producteurs, validées et qui sont prêtes à être mises à disposition, pour qu'il y ait une plus grande utilisation en impliquant le secteur privé, pour démultiplier les prototypes qui sont développés par la recherche", a-t-il dit.

Khady Ndour, représentante du ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, a pour sa part fait état d'une "avancée" enregistrée sur le plan de la recherche centrée sur les céréales.

Il a relevé la promotion des variétés très productives adaptées aux conditions climatiques locales, mais également de la sous-région.

"L'objectif principal de cet atelier est de partager les expériences des pays voisins et celles du Sénégal, mais aussi de mutualiser les efforts, en vue de créer encore d'autres variétés qui sont plus adaptées au contexte du changement climatique", a-t-elle expliqué.

Le Sénégal a mis en œuvre un vaste programme dénommé "Sénégal vision 2050", qui vise notamment à permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le cadre du programme FSRP, a noté Mme Ndour.

Elle a expliqué que le Programme de résilience des systèmes alimentaires a pour but d'essayer de réduire la vulnérabilité des populations, mais également de booster la productivité agricole, aussi bien pour les cultures céréalières que pour les cultures associées".

"Je pense que le programme FSRP entre en parfaite harmonie avec la Vision Sénégal 2050", a-t-elle souligné.