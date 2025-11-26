Afrique: CAN 2025 - La FGF confirme le rejet de son appel par le TAS, le Syli national définitivement hors course

Dakar — La Fédération guinéenne de football (FGF) a confirmé que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté son appel concernant le match ayant opposé l'équipe nationale guinéenne à celle de la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025, une décision qui confirme l'élimination du Syli national de cette compétition prévue au Maroc (21 décembre-18 janvier).

La Fédération guinéenne de football (FGF) accusait la Tanzanie d'avoir fait jouer, le 19 novembre 2024, lors d'une rencontre qui s'est avérée décisive dans la course à la qualification, un joueur avec un numéro différent de celui inscrit sur la feuille de match.

Les Étoiles du Kilimandjaro s'étaient alors imposées 1-0 face aux Guinéens à Dar es-Salam, la Tanzanie terminant les éliminatoires avec dix points, contre neuf pour le Syli national, loin de la RD Congo et de ses 12 points.

La Confédération africaine de football (CAF) avait jugé "mal fondée" la réclamation de la Fédération guinéenne, mais cette dernière avait saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester cette décision.

Le TAS a finalement confirmé le rejet de l'appel de la Guinée, validant ainsi la décision initiale de la Caf.

Le Syli National ne participera donc pas à la prochaine CAN marocaine.

La Fédération guinéenne de football précise qu'elle prendra une décision sur les suites à donner à cette affaire lorsqu'elle sera en possession des motivations détaillées du verdict du TAS, attendues dans plusieurs semaines ou mois.

L'instance dirigeante du football guinéen souligne avoir mobilisé toutes ses ressources pour défendre ses intérêts, notamment lors de l'audience tenue le 17 novembre 2025 au siège du TAS.

Malgré cette issue jugée "difficile à accepte", la FGF affirme que "la cohésion et la détermination de ses acteurs demeurent intactes", et réaffirme son engagement pour le développement et le rayonnement du football guinéen.