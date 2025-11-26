Madagascar: ANAF à Toamasina - Saisie de 3 000 tonnes de 'Vary Tsinjo' pour suspicion de fraude

Une importante opération de perquisition a été menée à Toamasina par l'Agence Nationale Anti-Fraude (ANAF) à la suite d'informations faisant état d'une prochaine distribution de 500 tonnes de riz. Alertée en fin de semaine dernière, l'équipe dirigée par le colonel Charles Andrianasoavina, directeur général de l'agence, est intervenue sur place dimanche 23 novembre 2025, munie d'une autorisation officielle.

Sur les lieux, les enquêteurs ont découvert des stocks de riz portant la mention « Vary Tsinjo », conditionnés en sacs de 25 kg, mais qui auraient été destinés à être reconditionnés en sacs de 50 kg. Selon l'ANAF, cette opération de changement d'emballage constituerait un procédé frauduleux. Au total, près de 3 000 tonnes ont été recensées dans le dépôt, et l'ensemble du stock fait désormais l'objet d'une saisie conservatoire.

Toujours selon l'agence, la décision finale concernant la gestion de ces marchandises sera soumise au colonel Michael Randrianirina, en sa qualité de Président de la Refondation de la République de Madagasikara. Le colonel Charles Andrianasoavina a par ailleurs rappelé que ce riz avait été acquis avec des fonds publics dans le cadre du programme social « Vary Tsinjo ». Il a également adressé un message ferme à l'ancien chef de l'État, Andry Rajoelina, l'enjoignant à ne plus intervenir dans cette affaire. « Restez à votre place, d'autant plus que vous avez déjà renoncé à votre nationalité malgache », a-t-il déclaré publiquement.

L'enquête suit son cours afin de déterminer l'origine exacte du stock et d'identifier les responsabilités éventuelles dans cette tentative présumée de détournement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres