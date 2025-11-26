Madagascar: RN4 / Ambondromamy - Un homme interpellé avec des effets suspects

Dans la matinée du 22 novembre 2025, une opération de sensibilisation au respect du code de la route a été menée sur la RN4 par les policiers du commissariat de la Sécurité d'Ambato-Boeny, appuyés par ceux du Poste de Police Avancé d'Ambondromamy. Au cours de cette mission, les agents ont remarqué un homme marchant seul, transportant deux valises et adoptant un comportement jugé suspect.

Lors du contrôle, les policiers ont découvert dans ses bagages plusieurs vêtements pour enfants ainsi que sept téléphones portables dont l'origine restait indéterminée. Interpellé, l'homme a été conduit à bord d'un bajaj, accompagné des policiers, afin d'être emmené au bureau de police pour vérification. C'est au cours de ce trajet qu'il aurait tenté de prendre la fuite. Dans sa tentative, il a chuté du véhicule et s'est légèrement blessé. Après avoir reçu les soins nécessaires, il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine des objets saisis et établir d'éventuelles responsabilités.

La Police nationale rappelle que ses opérations sur les axes routiers visent non seulement à renforcer la sécurité, mais aussi à prévenir toute activité suspecte.