Madagascar: Chocs économique et politique - Mise en place d'un guichet de crise pour les entreprises victimes

Solidis met en place un nouveau dispositif d'intervention destiné à soutenir les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) touchées par des chocs économiques, politiques ou climatiques qui ont affecté récemment le pays.

« Il s'agit d'un guichet de crise permettant d'aider les entreprises victimes tout récemment des chocs économique et politique ou climatique qui se transforment par la suite en choc financier à Madagasccar. À travers ce nouveau mécanisme d'appui, ces entrepreneurs auront la possibilité d'avoir des crédits supplémentaires ou bien, ils pourront bénéficier d'une échéance de remboursement plus longue de leurs emprunts auprès des établissements de crédits partenaires tels que les banques et les institutions de micro-finance.

Le but étant de restruturer ces crédits avec rajout pour permettre aux MPME de renforcer leur résilience face aux différents chocs qui touchent le pays », a annoncé Hagasata Rakotoson, Administrateur général de Solidis, lors d'une conférence de presse hier à son siège à Ambohijatovo Ambony. Et lui de rajouter que ce dispositif vise à apporter une réponse rapide aux arrêts d'activité des entreprises victimes tout en protégeant l'emploi et en facilitant la reprise économique.

25 milliards Ar

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour ce faire, « un fonds de garantie d'une valeur de 25 milliards Ar sera mis en place dans un premier temps contre un objectif principal de 85 milliards Ar. Ce guichet de crise fonctionne à trois niveaux. Le premier consiste à allouer un fonds pour permettre aux MPME d'augmenter leur garantie auprès des établissements financiers tandis que le deuxième niveau porte sur la mise à disposition des banques et des institutions de microfinance une ligne de refinancement pour qu'elles puissent octroyer des crédits restructurés face aux chocs.

Et enfin le dernier et non pas le moindre vise à mettre en place une ligne de bonification de taux. Les entreprises qui demandent de crédit auprès de nos établissements financiers partenaires, bénéficieront ainsi d'un taux d'intérêt préférentiel. Ce dispositif sera pérenne pour permettre aux MPME de faire face à chaque crise », a-t-il enchaîné.

Sans pénalité

Dans la même foulée, le directeur général de Solidis, Jean-Marc Ravelomanantsoa tient à souligner que les MPME victimes des chocs se trouvant dans l'incapacité à rembourser leurs dettes, peuvent bénéficier d'un rajout de crédit avec une échéance plus longue, et ce, sans payer des pénalités.

« À travers ce guichet de crise, Solidis ambitionne de prévenir les fermetures d'entreprises tout en contribuant à la préservation d'emplois et en soutenant une relance rapide des activités économiques touchées », a-t-il poursuivi. Par ailleurs, « cela va permettre de réduire les pertes financières pour les établissements de crédits grâce à un mécanisme de mitigation de risque en cas de non-remboursement des entreprises dû aux chocs économique, politique ou climatique », a conclu Aina Rafeliarisoa, le directeur général adjoint de Solidis.