Madagascar: Vigilance jaune 'fortes pluies' dans 7 districts

26 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Les pluies abondantes ont déjà commencé à arroser généreusement et seront encore au rendez-vous sur les Hautes Terres centrales pour les prochains jours. Pour cette journée du 26 novembre 2025, Météo Madagascar a émis un avis de vigilance jaune pour sept districts, majoritairement situés dans la région Analamanga. Sont concernés : Antananarivo, Renivohitra, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo, Atsimondrano, Andramasina, Manjakandriana, Ambohidratrimo, ainsi qu'Ambatolampy, seul district en dehors d'Analamanga.

Selon Météo Madagascar, la pluviométrie pourrait être particulièrement élevée dans ces zones, atteignant entre 50 mm et 100 mm en 24 heures. Les risques de montée des eaux, de glissements de terrain et d'affaissement des infrastructures routières demeurent importants. Les usagers sont donc appelés à rester vigilants et à respecter les consignes des autorités locales afin de réduire les risques d'accident.

