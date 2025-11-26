Madagascar: Changement climatique sur les enfants - Lova Renée lance un appel à l'action pour réduire les impacts dévastateurs

Madagascar est un pays particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique, caractérisé par une forte exposition aux chocs climatiques et une vulnérabilité importante des enfants, avec un score national de l'Indice de Risque Climatique pour les Enfants (CCRI) de 7,9, se classant au 10ᵉ rang sur 163 pays et régions évalués par le CCRI. Le pays fait face à des défis croissants liés aux inondations côtières et fluviales, aux cyclones tropicaux, aux vagues de chaleur et à la pollution.

Lors de sa participation à la COP 30 au Brésil, Lova Renée, Child Advocate de l'UNICEF, a lancé un appel à tous les participants à agir maintenant pour réduire les impacts dévastateurs du changement climatique sur les enfants. Elle a rappelé leur vulnérabilité face à la situation et l'importance de les considérer comme acteurs incontournables du changement. « Ce sont les premiers à subir de façon disproportionnée l'impact du changement climatique », a-t-elle déclaré.

Résilience

Lors de sa participation à un panel portant sur les « réseaux d'éducation au centre des stratégies d'adaptation et de résilience climatique », elle a évoqué les difficultés rencontrées par les enfants durant la saison cyclonique. « Les cours sont suspendus à cause des écoles qui sont détruites ou inondées. Nous n'étudions pas pendant plusieurs semaines et cela impacte notre niveau, que nous ne pouvons pas toujours rattraper », témoigne Lova Renée.

Toujours dans la ville de Bélem lors de sa participation à la marche pour le climat avec d'autres enfants, ils ont également défendu l'importance de prendre action dès maintenant pour pouvoir faire face efficacement au changement climatique. A Bélem, Lova Renée échange également avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable ainsi que celui de la Jeunesse et des Sports où elle a plaidé pour que le gouvernement regarde de près la situation des enfants qui sont les premières victimes des effets du changement climatique.