Madagascar: Averses à Antananarivo - Les rues des zones basses à nouveau sous les eaux

Besarety, Andravoahangy, Anosipatrana, et bien d'autres quartiers des zones basses d'Antananarivo ont renoué avec les désagréments liés aux remontées passagères des eaux, suite à l'averse d'hier après-midi.

Les usagers des rues des zones basses, qu'ils soient piétons, automobilistes ou motards, sont à nouveau confrontés aux problèmes d'évacuation des eaux pluviales. C'était le cas hier, pendant et après les pluies abondantes qui se sont abattues pendant plusieurs dizaines de minutes sur la capitale. En effet, les eaux n'ont pas tardé à monter de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres dans des quartiers tels qu'Andravoahangy, Mahavoky, une partie des 67 ha, ainsi qu'Anosipatrana, Analakely et Behoririka. Besarety, régulièrement inondé à chaque épisode pluvieux, ne fait pas exception.

Avec la montée des eaux, les piétons n'ont d'autre choix que de patauger dans les eaux troubles ou d'emprunter les « taxis charrettes », comme les appellent les passants. Des charrettes à bras proposent leurs services à ceux qui préfèrent éviter de mettre les pieds dans l'eau. Les clients sont essentiellement des enfants rentrant de l'école avec leurs accompagnants, ainsi que des femmes et des personnes âgées.

Les principales causes de ces montées des eaux à chaque averse dans la capitale sont, d'une part, les canaux d'évacuation des eaux pluviales bouchés par des déchets en tous genres, notamment les déchets plastiques, et, d'autre part, les constructions illicites sur les voies d'évacuation. En dépit des travaux de curage réalisés au niveau des grands canaux par diverses entités, dont l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA) et la commune urbaine d'Antananarivo, l'évacuation des eaux pluviales reste problématique à Antananarivo.