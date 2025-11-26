Madagascar: « Yas Cybersecurity Days » - Une journée pour passer de la théorie à l'action face aux cybermenaces

Yas Madagascar a organisé ce mardi au Radisson Blu Tana Waterfront la première édition des « Yas Cybersecurity Days ». Une journée entière dédiée à transformer la prise de conscience en actions concrètes contre des cyberattaques désormais inévitables.

« Les attaques ne sont plus une éventualité, mais une réalité quotidienne », a déclaré d'emblée Manitra Razafimamonjy, Directeur des Systèmes d'Information de l'opérateur. Face à l'explosion des vulnérabilités liées au cloud, à l'IA et à la mobilité, il a plaidé pour un « playbook de cybersécurité » opérationnel et régulièrement testé, ainsi que pour le développement d'une véritable cyberrésilience : la capacité de continuer à fonctionner et de rebondir rapidement après un incident.

Zamir Asakaly, Chief Business Officer de Yas Business, a illustré la menace par deux cas récents : la paralysie de plusieurs semaines des usines Jaguar Land Rover et de l'e-commerce Marks & Spencer. « Ni les multinationales ni les PME malgaches ne sont épargnées », a-t-il insisté, avant de présenter la stratégie de Yas : une architecture de sécurité en cinq piliers (conception sécurisée, chiffrement, contrôle des accès, continuité d'activité et défense adaptable), portée notamment par la solution CyberSecure Business Connect développée avec Cisco.

La journée a alterné une conférence animée par Shafiq Mohamed, président de l'Observatoire de la cybersécurité de l'Océan Indien, des panels d'experts ainsi que des ateliers pratiques. L'objectif : permettre aux dirigeants, DSI, CISO et responsables de PME de repartir avec des outils et des processus immédiatement applicables. « La cybersécurité n'est plus un luxe, c'est un enjeu vital, y compris pour les auto-entrepreneurs », a conclu Zamir Asakaly.

Une initiative saluée par les participants, qui voient dans ces Yas Cybersecurity Days le début d'un véritable mouvement visant à renforcer la résilience numérique à Madagascar.