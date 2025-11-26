Egypte: L'entreprise égyptienne Bluworks lève 1 million de dollars pour développer sa plateforme de gestion des ressources humaines

Bluworks, une startup technologique basée au Caire et spécialisée dans la gestion de la main-d'oeuvre ouvrière, a levé 1 million de dollars de fonds d'amorçage pour accélérer son expansion en Égypte et pénétrer de nouveaux marchés régionaux. c

Fondée en 2022 par Hussein Wahdan et Farah Osman, Bluworks fournit des outils pour la planification des employés, le suivi des présences, l'automatisation de la paie, la conformité et le versement des salaires en temps réel. La plateforme cible les industries où les opérations de main-d'oeuvre reposent fortement sur des processus manuels et des systèmes fragmentés.

Bassem Raafat, directeur d'A15, a déclaré que Bluworks s'adresse à un segment important et négligé qui dépend encore du papier ou de logiciels obsolètes. Abdelrahman Hassan, directeur d'Enza Capital, a noté que l'amélioration de la gestion des travailleurs de première ligne peut stimuler la productivité et renforcer l'inclusion financière.

L'entreprise prévoit d'utiliser ce nouveau financement pour élargir sa base de clients en Égypte, ajouter de nouvelles fonctionnalités grâce à des partenariats stratégiques et commencer son expansion sur les marchés de la région MENA. M. Wahdan a déclaré que la startup vise à renforcer sa présence locale tout en jetant les bases d'une croissance régionale.

Points clés à retenir

La levée de fonds de Bluworks intervient à un moment où la numérisation des RH gagne du terrain sur les marchés émergents, en particulier dans les secteurs à forte main-d'oeuvre ouvrière. En Égypte, de nombreuses PME dépendent encore de la planification manuelle, des feuilles de présence sur papier et de la paie en espèces, ce qui complique la conformité, l'exactitude des données et la visibilité de la main-d'oeuvre. Bluworks se positionne comme un système d'exploitation de bout en bout pour ces entreprises, combinant la gestion de la main-d'oeuvre et l'infrastructure de paiement dans un marché où la plupart des employés sont non bancarisés ou sous-bancarisés.

Le financement place la startup au sein d'un groupe croissant de plateformes africaines de technologie des ressources humaines et de la main-d'oeuvre qui construisent des rails numériques pour la main-d'oeuvre de première ligne. En intégrant la paie, les présences et la planification des équipes, Bluworks vise à devenir un outil central pour les employeurs tout en élargissant l'accès financier aux travailleurs grâce à des paiements de salaires en temps voulu et à des dossiers précis. Alors que l'entreprise se prépare à une expansion régionale, la traction en Égypte restera le principal moteur. Un succès dans ce pays pourrait faire de Bluworks une plateforme de main-d'oeuvre évolutive à l'échelle de la région MENA.