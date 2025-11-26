Maroc: Une caravane médico-chirurgicale à Taounate - Une centaine de patients ciblés

Une campagne médico-chirurgicale a été lancée, mardi à l'hôpital provincial de Taounate, à l'initiative de l'Association provinciale de soutien aux patients souffrant d'insuffisance rénale.

Trente-cinq patients devraient bénéficier dans un premier temps de cette caravane, initié en partenariat avec la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale et le Comité provincial de développement humain.

Cette campagne, lancée par le gouverneur de la province de Taounate, Abdelkrim El Ghanami, se poursuivra durant le mois de décembre prochain pour atteindre un total de 105 bénéficiaires.

A cette occasion, M. El Ghanami s'est enquis, à l'hôpital provincial de Taounate, des conditions du déroulement de cette caravane médicale, supervisée par une équipe médicale et infirmière spécialisée composée de 15 cadres.

Dans le cadre de la préparation de cette caravane médicale et pour en assurer la réussite, des examens médicaux préalables ont été réalisés pour les patients ciblés. Une salle d'ophtalmologie a également été préparée et équipée du matériel et des fournitures nécessaires.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale à Taounate, Mohamed El Hassani, a indiqué que 35 personnes bénéficieront de cette campagne durant la semaine en cours, tandis que le nombre total des bénéficiaires atteindra 105 personnes d'ici la fin du mois de décembre.

M. El Hassani a ajouté que cette campagne vise à rapprocher les rendez-vous de consultations médicales et les interventions chirurgicales pour les patients de l'hôpital provincial, ainsi qu'à lutter contre la cécité au niveau de la province de Taounate.

Il a également souligné que les patients opérés à l'hôpital provincial bénéficieront d'un suivi régulier et de médicaments offerts à titre gracieux.

De son côté, le président de l'Association provinciale de soutien aux patients souffrant d'insuffisance rénale, Abd Rabbo Jawad a affirmé que cette campagne revêt une grande importance puisqu'elle cible environ 105 personnes en trois phases, qui se dérouleront jusqu'à la fin du mois de décembre.

Il a ajouté que cette initiative, qui cible les catégories vulnérables de la province, s'inscrit dans le cadre du programme annuel de l'Association, en coordination avec la Délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale, et avec le soutien de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cette action bénévole, qui redonnera l'espoir à de nombreux patients pour une vie meilleure, contribue à réduire les délais d'attente pour les patients atteints de maladies oculaires dont la cataracte et la cécité.

Elle s'inscrit également dans une démarche visant à rapprocher les services de santé des citoyens issus de catégories sociales vulnérables dans les zones montagneuses et isolées, conformément à l'esprit et à la philosophie de l'INDH, et dans la continuité de la culture de solidarité et d'entraide instaurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à lutter contre la pauvreté et à alléger les souffrances des populations démunies.