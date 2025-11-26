Maroc: Fès - Lancement de la caravane régionale des sciences et des techniques

La Caravane des sciences et des techniques 2025 a été lancé, mardi à Fès, avec pour objectif de permettre aux élèves de découvrir les dernières avancées scientifiques et les technologies quantiques, en favorisant les échanges avec les chercheurs et les experts en la matière.

Cette caravane s'inscrit dans le cadre des Journées "Les Jeunes et la Science au Service du Développement" initiée par L'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, du 25 novembre au 5 décembre prochain, sous le thème "Sciences et Technologies Quantiques" et ce, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et les Académies régionales d'Education et de Formation (AREF).

Intervenant à cette occasion, Fouad Rouadi, directeur de l'AREF de Fès-Meknès, a souligné que l'organisation de cette caravane témoigne d'un engagement fort en faveur du développement de l'enseignement des sciences, considéré comme un levier fondamental pour doter les apprenants des outils nécessaires à leur réussite scolaire, professionnelle et personnelle, rapporte la MAP.

Il a souligné que l'AREF de Fès-Meknès œuvre à promouvoir l'enseignement des sciences en réactivant les laboratoires scientifiques à tous les niveaux scolaires et en promouvant les disciplines scientifiques et les approches expérimentales mais aussi la recherche scientifique et l'esprit critique et d'analyse chez les élèves.

Le responsable a noté que la physique quantique constitue aujourd'hui un vaste champ de découvertes et d'applications inédites, notamment avec l'émergence des ordinateurs quantiques, susceptibles de redéfinir les concepts courants de la vie humaine.

De son côté, Azzedine Zarqani, enseignant à la Faculté des sciences Dhar El Mahraz a souligné que la physique quantique a marqué, depuis le début du 20e siècle, une rupture avec la physique classique, ajoutant qu'elle constitue aujourd'hui une composante fondamentale de la technologie moderne en ce sens qu'elle est à la base de plusieurs technologies de pointe dont dépend le monde contemporain.

Younes Jerdioui, responsable de la section de Fès de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la Terre s'est attardé sur l'évolution de l'intelligence artificielle (IA), qui constitue, selon lui, une technologie permettant aux machines d'imiter certains aspects de l'intelligence humaine, tels que la planification, l'analyse et la créativité.

Il a souligné que le développement rapide de l'IA est dû à trois facteurs principaux: l'augmentation considérable de la puissance de calcul des ordinateurs, la disponibilité de vastes quantités de données massives et la création d'algorithmes avancés capables d'apprendre et d'analyser.

Les Journées "Les Jeunes et la Science au Service du Développement" est un événement annuel, devenu une référence dans le paysage éducatif national. Elles se veulent une occasion privilégiée de renforcer la culture scientifique au sein des établissements scolaires, avec pour ambition de faire comprendre aux jeunes l'impact de la science et de l'innovation sur le développement.

Le thème retenu pour cette année, proclamée "Année internationale des sciences et technologies quantiques" par l'UNESCO et l'Assemblée générale des Nations unies, commémore le centenaire de la genèse de la physique quantique et célèbre l'impact profond de ces sciences sur la technologie, la culture et la compréhension du monde naturel.

Les activités proposées dans le cadre de ces journées comprennent des conférences, des ateliers interactifs, des expositions, des visites de terrain et d'autres initiatives visant à enrichir l'expérience scientifique des participants.