Sénégal: Foire régionale de Sédhiou - Plus d'une centaine d'exposants présentent leurs produits

Depuis quelques jours, le cœur de la commune de Sédhiou bat un rythme assez rare. Cette ambiance est instaurée par une centaine de jeunes qui travaillent dans l'agro sylvo pastoral, l'élevage, les produits halieutiques et la commercialisation des produits locaux. Ces derniers ont répondu présents à la foire commerciale et agricole organisée par la chambre du commerce et de l'industrie du 23 au 29 novembre dans la région.

SEDHIOU- « Cette foire est organisée en partenariat avec Agri Jeune tekki ndaw ni avec comme objectif de promouvoir les initiatives portées par les jeunes et les femmes, faciliter le partage d'expérience et favoriser le réseautage entre les acteurs des différentes filières », ainsi s'est prononcée Fansar Souané, responsable du partenariat et des projets à la chambre des commerce et d'industrie de la région de Sédhiou. Plus d'une centaine d'exposants, principalement des jeunes qui viennent des régions de Ziguinchor et de Sédhiou.

Pour cette édition, les agriculteurs ont eu une faveur. « Pendant 7 jours, ils vont exposer leurs produits mais aussi nouer des partenariats avec des acteurs des autres filières », a ajouté Mme Diallo. Cette foire est la deuxième édition. Elle contribue à la promotion de l'initiative locale de jeunes exposants regroupés en coopérative, en groupement d'intérêt économique, en organisation de jeunes, en groupement féminin qui oeuvrent au quotidien pour le développement de la région.

« En veillant à la promotion de la production et de la transformation des produits locaux, les exposants ont misé sur la qualité des produits. Sur un bon échantillonnage, les emballages ont été très bien réalisés. Cela permet de promouvoir les initiatives locales, les produits locaux qui doivent faire l'objet de grande promotion au niveau local et national et international », a déclaré Diadia Dia, gouverneur de la région.

Tous les produits sont issus 100% de la région. « Cela permet de booster les opportunités de la région Sédhiou qui regorge de nombreuses potentialités sur le plan économique, artisanal, agricole, culturel et touristique », poursuit M. Dia. Pour lui, cet événement économique est un cas typique de développement territorial. Toutefois, Il a aussi déploré l'absence d'accompagnement des acteurs économiques locaux. Membre de la coopérative agricole des producteurs multifonctionnels de Simbandi Balante, Famara Bouli Diatta évolue dans le secteur de l'anacarde. D'après M. Diatta, si des membres de sa coopérative ont réussi a exposé divers produits grâce au programme agri jeune. Il a insisté pour que la limité d'âge soit levée pour faire bénéficier davantage les acteurs qui veulent développer des activités économiques.