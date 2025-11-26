Maroc: Fruits et légumes - Maroc Fruit Board lance la campagne export 2025/2026

Maroc Fruit Board (MFB) a lancé, lundi, sa campagne export 2025/26, marquée par le déploiement de nouvelles solutions logistiques maritimes et multimodales destinées à renforcer la fiabilité, la compétitivité et la durabilité des flux d'exportation des fruits et légumes marocains.

Acteur de référence au sein de la filière export des fruits & légumes, MFB poursuit ses efforts de diversification de ses solutions logistiques en collaboration avec les acteurs maritimes clé afin d'offrir à ses membres un éventail de solutions performantes et responsables reliant le Maroc à ses principaux marchés internationaux, indique un communiqué de Maroc Fruit Board.

Nouvelles lignes maritimes vers l'Europe et l'Amérique du Nord

Cette campagne est marquée par la consolidation et l'élargissement du réseau maritime MFB. Grâce à la coopération avec les compagnies maritimes CMA-CGM, SAMSKIP et DP WORLD, de nouvelles lignes directes relient désormais Casablanca et Agadir à l'Europe du Nord et le Royaume-Uni en seulement cinq jours offrant une alternative fiable et complémentaire au transport routier, rapporte la MAP.

En parallèle, MFB déploie une liaison maritime vers le Canada connectant directement le Maroc au Québec et à l'Ontario en 14 jours.

Fruit d'une collaboration étroite avec CMA CGM, cette ligne vient renforcer l'offre de solutions maritimes opérationnelles avec MAERSK, MSC et HAPAG LIYOD, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives commerciales pour les exportateurs marocains et renforçant la présence du Maroc sur les marchés nord-américains.

Innovation et traçabilité: la technologie au service de la fraîcheur

MFB poursuit sa stratégie d'innovation logistique à travers l'utilisation exclusive de conteneurs intelligents connectés grâce aux technologies IoT (Internet of Things - Internet des objets).

Ces équipements permettent un suivi en temps réel des conditions de voyage (température, humidité, CO2, localisation) via la plateforme FreshTrack, assurant ainsi une maîtrise complète de la chaîne du froid et une visibilité avancée.

Cette initiative consolide davantage la volonté de MFB d'intégrer la digitalisation au cœur de la logistique export, au service de la qualité et de la durabilité.

Engagement durable: vers une logistique plus verte

MFB poursuit sa transition vers un transport plus propre, notamment à travers le déploiement progressif de solutions maritimes sur l'Europe du Nord et le Royaume-Uni. Cette stratégie permettrait de réduire de 70% les émissions de CO2 sur ces destinations, soit l'équivalent d'une économie de 800 T de CO2 par semaine.

Maroc Fruit Board est un leader marocain de la logistique des fruits et légumes, œuvrant à offrir des solutions innovantes, durables et performantes pour les exportateurs marocains. A travers ses partenariats stratégiques et ses initiatives logistiques intégrées, MFB contribue activement à la modernisation et à la durabilité de la chaîne d'approvisionnement nationale.

FreshTrack est une plateforme digitale collaborative développée par MFB, connectant l'ensemble des acteurs logistiques pour une meilleure visibilité et coordination. En intégrant les technologies IoT, blockchain et IA, cette plateforme incarne la nouvelle génération de logistique intelligente et durable.