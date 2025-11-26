Togo: L'ONU «extrêmement inquiète» pour l'Irlandais Abdoul Aziz Goma, détenu depuis 2018 et en grève de la faim

La rapporteuse spéciale des Nations unies pour les défenseurs des droits humains se dit extrêmement inquiète pour Abdoul Aziz Goma, citoyen irlandais d'origine togolaise détenu au Togo depuis fin 2018. Arrêté dans un contexte de manifestations contre le pouvoir, il a été condamné cette année à dix ans de prison.

Au Togo, depuis un peu plus de deux semaines, Abdoul Aziz Goma a entamé une grève de la faim. Selon la rapporteuse spéciale Mary Lawlor, il ne pèserait plus que 50 kilos. « Il est détenu arbitrairement au Togo depuis 2018. Il est en grève de la faim depuis le 8 novembre dernier, comme une trentaine d'autres détenus », détaille Michael Phoenix, chef de la recherche au sein de l'équipe de la rapporteuse spéciale de l'ONU au micro de Magali Lagrange de la rédaction Afrique de RFI.

« Selon des informations reçues récemment, il aurait perdu beaucoup de poids et aurait été hospitalisé ». Mary Lawlor a déjà saisi les autorités togolaises à plusieurs reprises au sujet du dossier Goma. « Cette semaine encore, elle exprime sa profonde préoccupation concernant son état de santé » poursuit Michael Phoenix.

L'ONU demande sa libération immédiate

La rapporteuse spéciale demande la libération immédiate d'Abdoul Aziz Goma. « Elle souligne qu'il s'agit d'un défenseur des droits humains, d'un homme qui a déjà passé près de sept ans en détention, et qui a subi des actes de torture ».

Elle rappelle aussi que « le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a rendu un avis sur son cas en 2023 ». Sa détention avait alors été jugée arbitraire et en violation de plusieurs points de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques.