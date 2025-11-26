Afrique: El Economista - Le pays, acteur clé de l'industrie automobile mondiale

Le Maroc poursuit son ascension dans l'industrie automobile mondiale et affirme son rôle de premier plan sur les marchés africain et européen, souligne lundi le quotidien économique espagnol El Economista.

Selon le journal, le Royaume devrait atteindre cette année une production proche d'un million de véhicules, se rapprochant ainsi des principaux fabricants européens et renforçant son leadership sur le continent.

Cette dynamique intervient alors que le Maroc figure déjà parmi les cinq premiers exportateurs de voitures particulières vers l'Union européenne, avec 194.667 unités expédiées au premier semestre 2025, d'après les données d'Eurostat citées par la publication, rapporte la MAP.

Cette performance s'appuie sur un écosystème industriel en pleine maturation, marqué par l'implantation de grands équipementiers internationaux et la montée en puissance des pôles automobiles de Tanger et Kénitra. Avec une production de 560.000 véhicules en 2024, le Royaume devance déjà plusieurs pays européens à forte tradition industrielle, relève El Economista.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le journal met également en lumière la coopération industrielle entre le Maroc et l'Espagne, illustrée par la décision de Renault d'assembler à Valladolid les batteries destinées aux modèles produits au Maroc, un exemple concret des synergies qui renforcent les chaînes de valeur des deux rives.

Cette trajectoire confirme la volonté du Royaume de consolider sa place dans l'industrie automobile mondiale, en attirant davantage d'investissements et en s'inscrivant pleinement dans les grandes transitions du secteur, conclut le quotidien espagnol.