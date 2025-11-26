Maroc: Hausse des ventes de ciment de 11,3% à fin octobre

Les ventes de ciment, principal baromètre de l'activité de construction, ont enregistré une progression de 11,3% au terme des dix premiers mois de cette année, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

"Au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours (+4,5% au premier, +15,4% au deuxième et +12,1% au troisième trimestre 2025), les ventes de ciment ont entamé le quatrième trimestre 2025 avec une augmentation de 16,4%", précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Cette orientation favorable revient à la consolidation de la croissance dans la quasi-totalité des segments de ventes, notamment, le bêton prêt à l'emploi (+36,4%), la distribution (+7,4%), l'infrastructure (+28,6%), le préfabriqué (+17,4%) et le bâtiment (+13%), explique la même source.

Pour ce qui est du financement des opérations immobilières, les crédits à l'immobilier se sont accrus de 3,1% à fin septembre 2025, atteignant 318,3 milliards de dirhams, après une amélioration de 1,8% un an plus tôt, rapporte la MAP.

Cette évolution recouvre une hausse de l'encours des crédits à l'habitat de 3,1% au terme des neuf premiers mois de 2025, contre +1,5% une année auparavant. Quant à l'encours des crédits à la promotion immobilière, il a augmenté de 4,5% durant cette même période.