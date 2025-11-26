Maroc: Eaux Minérales d'Oulmès - Une émission d'ORA pour 350 MDH

26 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a annoncé avoir viser le prospectus relatif à l'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) réservée à des investisseurs identifiés de la société les Eaux Minérales d'Oulmès pour un montant de 350 millions de dirhams (MDH).

La période de souscription de cette opération, d'une maturité de 2 ans et 6 mois avec un taux d'intérêt nominal de 3,59%, est du 1 er au 03 décembre 2025 à 15h30 inclus, indique l'AMMC dans un communiqué.

L'émission d'obligations remboursables en actions a été autorisée par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 juin 2025, fait savoir le communiqué.

Un extrait du prospectus est disponible sur le site internet des Eaux Minérales d'Oulmès, souligne la même source, notant que des résumés du prospectus en langue arabe et anglaise seront publiés incessamment sur le site de la société et sur le site internet de l'AMMC.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le prospectus visé par l'AMMC est tenu à la disposition du public au siège social de de la société et sur son site internet et disponible sur le site internet de la Bourse de Valeurs de Casablanca et de l'AMMC.

Les ORA sont des titres hybrides permettant à une entreprise d'emprunter des fonds tout en laissant la possibilité de rembourser les porteurs sous forme d'actions.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.