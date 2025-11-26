Soudan: Le pays participe à la Conférence des États parties à la Convention d'interdiction des armes chimiques

Le Soudan participe aux réunions de la Conférence des États parties à la Convention d'interdiction des armes chimiques, qui se tient actuellement à La Haye, aux Pays-Bas, avec une délégation présidée par l'ambassadeur Idris Ismail, directeur général de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères.

La délégation du Soudan a présenté un communiqué détaillé devant la conférence, dans lequel elle a affirmé l'engagement du Soudan à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, et a exhorté à ne pas politiser le travail de l'organisation et à la permettre de jouer son rôle pour l'interdiction des armes chimiques afin de soutenir la paix et la sécurité dans le monde.

Le communiqué indique que le Soudan œuvre sérieusement pour vérifier les allégations d'utilisation d'armes chimiques sur son territoire, y compris celles annoncées par les États-Unis en mai dernier, et qu'il continue de s'engager positivement avec toutes les parties concernées, conformément à son engagement en tant que partie responsable à la Convention.

Dans son communiqué, la délégation a souligné l'ampleur des défis posés par la guerre par procuration lancée par la milice rebelle terroriste de soutien rapide et les États qui la soutiennent contre le peuple et l'État soudanais.

Le communiqué a également souligné l'ampleur du soutien militaire et logistique illégal que la milice reçoit de manière illégale à travers les frontières internationales, appelant les États membres à condamner les crimes de la milice rebelle et de ses soutiens, à désigner la milice du Soutien rapide comme une organisation terroriste et à classer les États qui la soutiennent comme des États soutenant le terrorisme.

Par ailleurs, la délégation du Soudan a félicité la nouvelle directrice générale, Mme Sabrina Délavure, pour sa nomination en tant que première femme à diriger l'organisation, et la a souhaité plein succès dans sa mission.