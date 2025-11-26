Afrique: Saham Bank participe à la 19ème édition du Congrès mondial de l'eau du 1er au 5 décembre à Marrakech

26 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Saham Bank a annoncé sa participation, du 1er au 5 décembre à Marrakech, au 19ème Congrès mondial de l'eau, un rendez-vous international majeur réunissant décideurs, experts, institutions financières et acteurs engagés dans la préservation et la gestion durable de l'eau.

Dans un contexte national marqué par le stress hydrique croissant et les défis climatiques, Saham Bank confirme son ancrage en tant qu'acteur financier engagé dans l'accompagnement des grands enjeux du Royaume, notamment ceux liés à la transition vers une économie résiliente et respectueuse des ressources naturelles.

"La gestion de l'eau est au cœur des enjeux de développement durable de notre pays. En tant qu'acteur financier responsable, nous nous engageons à soutenir les initiatives et les projets favorisant une meilleure gestion des ressources hydriques, en particulier dans les secteurs de l'industrie et des infrastructures", a souligné Anissa Chekroun, Chief Sustainability Officer chez Saham Bank.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.