Afrique: Championnat d'Afrique U12 de tennis - Consécration marocaine

26 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Maroc a décroché le championnat d'Afrique des moins de 12 ans de tennis, au terme de cette compétition continentale tenue du 17 au 23 novembre au club MTA de Casablanca, avec la participation de 11 nations africaines.

Chez les filles, la sélection marocaine composée de Dina Jaoid, Nouha Touimy et Yacout El Rhaffouli a réalisé un parcours exceptionnel en remportant l'ensemble de ses rencontres dans un groupe comprenant l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Kenya et le Nigeria, indique la Fédération Royale marocaine de tennis dans un communiqué.

L'équipe nationale s'est imposée face à l'Afrique du Sud sur le score de 2 sets à 1, a remporté une victoire importante contre la Tunisie également 2-1, puis a dominé successivement le Kenya 3-0 et le Nigeria 3-0, ajoute la même source, précisant que grâce à ce parcours sans faute, les Marocaines décrochent brillamment le titre de Championnes d'Afrique U12.

Chez les garçons, la sélection marocaine composée de Nasser Mouaffak, Abdeljabbar Essadki et Ismail Benkirane évoluait dans une poule de cinq équipes. Le Maroc termine premier de la poule B à l'issue de la phase initiale et se qualifie pour les demi-finales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'équipe s'incline ensuite 2-1 face à la Tunisie, qui remportera finalement le titre chez les garçons après sa victoire 2-1 en finale contre le Ghana. Dans le match pour la troisième place, le Maroc s'impose 2-0 face à l'Afrique du Sud et conclut la compétition sur la troisième marche du podium.

Grâce au titre continental obtenu par les filles et à la troisième place décrochée par les garçons, le Maroc termine premier au classement général et est officiellement sacré Champion d'Afrique U12 pour cette édition, conclut le communiqué.

Ligue des champions

Ci-dessous le programme des matches, prévus ce soir, de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions UEFA :

Mercredi à 18h45

FC Copenhague-Kairat Almaty

Pafos-Monaco

Mercredi à 21h00

Arsenal-Bayern Munich

Atletico Madrid-Inter Milan

Eintracht Francfort-Atalanta

Liverpool-PSV

Olympiacos-Real Madrid

PSG-Tottenham

Sporting-Club Brugge

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.