Maroc: Participation relevée au Championnat national de VTT à Al Haouz

Le Championnat national de VTT dans les épreuves du cross-country marathon (XCM) et du cross-country olympique (XCO), s'est tenu, samedi et dimanche au lac de Lalla Takerkoust (province d'Al Haouz), avec la participation d'une élite de coureurs masculins et féminins issus de toutes les régions du Royaume.

Organisé par la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), en coordination avec la Ligue de la région Marrakech-Safi de cyclisme, ce championnat a été marqué par un haut niveau technique et une forte concurrence entre les différents clubs (71 participants issus de 14 associations sportives), reflétant la bonne préparation des cyclistes dans les différentes catégories.

Dans les courses de cross-country marathon (30 km), qui se sont déroulées samedi, le cycliste Ibrahim Essabbahi, sociétaire du Club VTT d'Agadir, a remporté l'épreuve de la catégorie "Elite seniors", tandis que Bilal Arid (Club Ajial Demnate) est arrivé en première position dans la catégorie "Espoirs hommes".

Dans la catégorie "Elite" (Femmes seniors), Fatima Ezzahra El Ouardighi (Club VTT d'Agadir) a décroché la première place, alors que Salma Hariri (Club El Majd Serghini) s'est illustrée en remportant la course de la catégorie "Espoirs femmes".

De son côté, Yassine Majoud (Club VTT d'Agadir) a occupé la première place dans la catégorie "Masters".

Les compétitions de la deuxième journée, dédiées aux courses de cross-country olympique (4 km), se sont soldées par la victoire d'Israe Ezzatour dans la catégorie "Minimes filles", Ayman Jidour dans celle des "Minimes garçons", Zineb Belghandour pour "les cadettes", Mohamed Rayan Daoudi dans celle des cadets, Amina Cherdoudi dans la catégorie "Juniors filles" et Ouassim Bandraoui dans celle des "Juniors garçons", sociétaires du Club Ajial Demnate.

Salma Hariri (El Majd Serghini) a, de son côté, remporté la première place dans la catégorie des "Espoirs femmes".

Les coureurs du Club VTT d'Agadir ont, quant à eux, brillé dans les autres catégories.

Il s'agit de Youssef Laghrissi, qui a remporté la catégorie "Espoirs hommes", Fatima Ezzahra El Ouardighi, qui est arrivée première dans la catégorie "Seniors femmes" et Ibrahim Sabbahi, qui a occupé la première position dans la catégorie "Seniors hommes".

Ce championnat national de VTT a également été marqué par la remise de distinctions honorifiques.

Ainsi, le cycliste Zakaria Daoudi (Club Ajial Demnate) a été honoré en tant que plus jeune participant dans la catégorie "Minimes", alors que Youssef Ouahiya (Club VTT d'Agadir) a été honoré dans la catégorie Handisport, en reconnaissance de sa détermination, sa persévérance et sa participation remarquée lors de la course.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur administratif de la FRMC, Abdessamad Serrajeddine, a souligné que ce championnat, à l'instar des éditions précédentes, a connu la participation d'une élite de cyclistes représentant toutes les régions du Royaume, en lice pour le titre de Champion et Championne du Maroc au titre de 2025.

Il a rappelé que la Commission VTT de la Fédération a œuvré cette année à l'élaboration d'un programme ambitieux visant à organiser des courses de VTT dans tout le Royaume, affirmant que la FRMC s'engage résolument dans la mise en œuvre de la Vision Royale, faisant du sport un droit humain.

De son côté, le président de la Commission VTT de la FRMC, Youssef Laghzaoui, a fait savoir que le choix du lac Lalla Takerkoust pour accueillir cette étape est dû à ses atouts touristiques et géographiques, ainsi qu'à sa proximité de nombreuses villes comme Marrakech, Benguérir et Agadir, ce qui est de nature à promouvoir la pratique de cette discipline sportive.

Dans ce cadre, il a relevé que les cyclistes ont pu découvrir la beauté des paysages et des atouts géographiques de la province, qui mérite d'accueillir les plus grandes compétitions internationales, indiquant que la Commission œuvrera à organiser à l'avenir d'autres étapes dans diverses régions du Royaume, dans le but d'encourager la pratique de ce sport.

De leur côté, plusieurs participants ont exprimé, dans des déclarations similaires, leur grande satisfaction quant au niveau d'organisation et à la qualité des circuits, qui ont accueilli les différentes courses, notant que le lac de Lalla Takerkoust offre un cadre idéal alliant technique, défi et beauté des paysages.

Ils ont aussi souligné que la compétition fut intense entre une élite de cyclistes de différents clubs nationaux, ce qui a conféré au championnat un caractère professionnel reflétant les progrès significatifs enregistrés par la course de VTT au Maroc.