Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Ligue des champions, Youth League et Angleterre)

26 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue des champions, 5e journée

Darryl Bakola pouvait-il rêver mieux pour sa première titularisation en équipe première ?

Le milieu franco-congolais de 17 ans était aligné, mardi soir, sur la pelouse du Vélodrome face à Newcastle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le natif de Clichy est bien entré dans son match jusqu'à la 36e et un plongeon incompréhensible dans la surface anglaise, alors que le chemin du but semblait ouvert. Logiquement averti d'un carton jaune pour simulation, le « Minot » n'a pas sombré et est resté dans son match.

Ainsi, au retour des vestiaires, depuis sa moitié de terrain, il distille une ouverture astucieuse pour Aubameyang, rendue décisive par la sortie hasardeuse de Pope et l'adresse du Gabonais (1-1, 46e).

Une percée à la 55e, sur laquelle il semble plus se débarrasser du ballon en le donnant à Paixao au lieu d'entrer dans la surface.

Encore un bon ballon dans la profondeur, à la 60e, pour Weah, qui centre pour Greenwood.

Remplacé à la 62e, sous les applaudissements du Vélodrome avec 88% de passes réussies, 3 duels remportés sur 4, 3 fautes subies et 1 passe décisive.

Youth League, 5e journée

Les U19 de Manchester City étrillent leurs homologues de Leverkusen (6-0). Entré à la 58e, Floyd Samba a inscrit le 5e but de son équipe à la 70e.

Angleterre, 12e journée, 3e division

Christ Makosso était de retour, après trois matches à la maison, dans le groupe de Luton, vainqueur 2-1 de Huddersfield. Le défenseur international n'est pas entré en jeu.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.