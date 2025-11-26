Ligue des champions, 5e journée

Darryl Bakola pouvait-il rêver mieux pour sa première titularisation en équipe première ?

Le milieu franco-congolais de 17 ans était aligné, mardi soir, sur la pelouse du Vélodrome face à Newcastle.

Le natif de Clichy est bien entré dans son match jusqu'à la 36e et un plongeon incompréhensible dans la surface anglaise, alors que le chemin du but semblait ouvert. Logiquement averti d'un carton jaune pour simulation, le « Minot » n'a pas sombré et est resté dans son match.

Ainsi, au retour des vestiaires, depuis sa moitié de terrain, il distille une ouverture astucieuse pour Aubameyang, rendue décisive par la sortie hasardeuse de Pope et l'adresse du Gabonais (1-1, 46e).

Une percée à la 55e, sur laquelle il semble plus se débarrasser du ballon en le donnant à Paixao au lieu d'entrer dans la surface.

Encore un bon ballon dans la profondeur, à la 60e, pour Weah, qui centre pour Greenwood.

Remplacé à la 62e, sous les applaudissements du Vélodrome avec 88% de passes réussies, 3 duels remportés sur 4, 3 fautes subies et 1 passe décisive.

Youth League, 5e journée

Les U19 de Manchester City étrillent leurs homologues de Leverkusen (6-0). Entré à la 58e, Floyd Samba a inscrit le 5e but de son équipe à la 70e.

Angleterre, 12e journée, 3e division

Christ Makosso était de retour, après trois matches à la maison, dans le groupe de Luton, vainqueur 2-1 de Huddersfield. Le défenseur international n'est pas entré en jeu.