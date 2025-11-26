Afrique: Nigeria et Cameroun - Le Pape sonne l'alarme face aux enlèvements ciblant les chrétiens

Alors que la violence s'intensifie dans la région du bassin du Lac Tchad révélant un mélange complexe de tensions religieuses, sécuritaires et économiques, le Saint-Père appelle à la libération immédiate des otages et à la protection des écoles et des églises.

Le 24 novembre 2025, devant une foule de près de 60 000 fidèles place Saint-Pierre, le Pape a lancé un appel vibrant pour demander la libération immédiate des élèves, prêtres et fidèles récemment enlevés au Nigeria et au Cameroun. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de violences croissantes ciblant des communautés chrétiennes dans la région du bassin du Lac Tchad, zone déjà marquée par l'insécurité, le terrorisme et des rivalités locales. « C'est avec une immense tristesse » que le Saint-Père suit ces kidnappings, soulignant la souffrance des jeunes otages et de leurs familles. L'alerte pontificale dépasse le simple registre humanitaire : elle met en lumière des enjeux géopolitiques et géoculturels plus larges.

Dans ces pays, la cohabitation de populations musulmanes et chrétiennes se heurte à des fractures historiques, exacerbées par l'accès limité aux ressources, la pauvreté et l'influence de groupes armés transnationaux. Le phénomène des enlèvements, souvent lié à des réseaux criminels organisés et à des factions jihadistes, a également un impact direct sur l'économie locale et régionale. Le rapt d'élèves dans des institutions catholiques, comme les incidents récents au nord-ouest du Nigeria et à Kebbi, perturbe l'éducation, freine l'investissement et alimente la fuite des cerveaux, aggravant le déficit de développement humain dans ces zones fragiles. Politiquement, ces événements représentent un test majeur pour les autorités locales et régionales.

Le président nigérian Bola Tinubu a été contraint de reporter des déplacements officiels pour suivre la situation, illustrant la pression croissante sur les États face à la montée de l'insécurité.

Le Pape a exhorté les gouvernements à « prendre les décisions appropriées et rapides », mettant en exergue le rôle central de l'action étatique dans la protection des populations et la restauration de la confiance dans les institutions. Enfin, sur le plan géoculturel, l'appel du Pape souligne l'importance de maintenir les écoles et lieux de culte comme des sanctuaires de sécurité et d'espérance, face à des stratégies de violence qui cherchent à fragmenter le tissu social. La situation au Nigeria et au Cameroun illustre ainsi une convergence dangereuse entre tensions religieuses, instabilité sécuritaire et défis socio-économiques, dont l'impact dépasse les frontières nationales.