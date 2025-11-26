Congo-Brazzaville: Taekwondo - Deux jeunes Congolais défendent valablement les couleurs nationales en Chine

Lors des Championnats du monde de taekwondo qui ont eu lieu du 24 au 30 octobre à Wuxi en Chine, le Congo a été représenté par deux taekwondoistes au talent prometteur.

Walikemot Neem dans la catégorie des -63 kg et Bouassa Jonathan dans celle des -58 kg sont les athlètes congolais ayant pris part à ces championnats du monde qui ont vu la participation de près de mille athlètes venus de près de 145 pays. Sous l'encadrement des deux coachs congolais de niveau international, Bazebizonza Floris et Mananga Olivier, ces compétiteurs se sont défendus avec courage en s'inclinant malheureusement aux 32e de finales sans démériter.

Sous la conduite de Me Rihan Adel, manager de l'équipe nationale et futur candidat à la présidence de la fédération congolaise de Taekwondo, le Congo a laissé des bonnes impressions en Chine ce qui lui a valu une autre invitation dans la même ville de Wuxi lors du Grand Slam Challenge, une compétition de haut niveau occupant une place importante pour les férus de la discipline. Par leur brio et leur talent, les athlètes congolais ont honoré le drapeau national en ne courbant l'échine qu'aux 16e de finales.

Ces résultats encourageants des taekwondoistes congolais à l'étranger augurent des lendemains meilleurs pour cette discipline à condition qu'on y apporte soutien, accompagnement et formation aux athlètes.