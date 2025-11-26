Congo-Brazzaville: Lutte contre le chômage - La Fondation Pro Social Inter États lance un programme communautaire d'autonomisation des jeunes

La jeunesse congolaise, moteur du développement national, va bientôt bénéficier d'un nouvel élan avec le lancement officiel d'un programme innovant visant à lutter contre le chômage dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

Ce projet, porté par la Fondation Pro Social Inter États (FPSI) que dirige Orcel Bayonga-Mbondza, représentant résident de ladite fondation au Congo débutera le 15 janvier 2026 et va se prolonger jusqu'au 30 décembre 2031.

La première phase de ce programme, qui se déroulera dans l'arrondissement 5 de Pointe Noire, Mongo Mpoukou, a pour objectif de recenser et d'accompagner 4 000 jeunes sur une période de quatre ans, afin de leur offrir des opportunités d'emploi, d'auto-entrepreneuriat et de développement de compétences. Une initiative qui intègre la vision du Chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, dont l'avenir des jeunes est une des priorités. Ce projet accompagne également la volonté du gouvernement de la République de renforcer les actions en faveur de la jeunesse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chômage des jeunes demeure l'un des défis majeurs pour le Congo. Conscient de cette réalité, Orcel Bayonga-Mbondza et son équipe ont élaboré une stratégie en plusieurs phases dont les actions sont entre autres : le recensement des jeunes sans emploi, les formations dans des métiers techniques (mécanique, soudure, plomberie, menuiserie) et supports (comptabilité, droit, la gestion), ainsi que la création de micro-entreprises et la mise en relation avec des partenaires locaux.

Selon le représentant résident de la FPSI, ce projet vise à « Transformer la vigueur de nos jeunes en une force productive qui contribue au développement de notre pays ». L'initiative, selon lui, s'inscrit dans une démarche communautaire et durable, réalisée en partenariat avec des acteurs publics et privés.

Ainsi, le programme prévoit des formations adaptées aux besoins du marché local, avec un accompagnement personnalisé pour initier et soutenir la création de micro-entreprises. La fondation mobilise également des ressources financières pour soutenir ces jeunes dans la réalisation de leurs projets.

Le lancement de ce projet à Mongo Mpoukou a été accueilli favorablement par de nombreux acteurs locaux, qui y voient une réponse concrète aux enjeux sociaux et économiques du pays. La sensibilisation, la formation et la mise en réseau seront les piliers de ce programme ambitieux, destiné à faire de la jeunesse une véritable force de progrès.

Une cérémonie officielle sanctionnera dans les prochains jours le démarrage de ce projet que la Fondation Pro Social Inter Etats rencontrera l'assentiment de la population car il participe à la résolution des problèmes de l'emploi des jeunes.

La Fondation PSI, organisation mondiale présente au Congo, soutient plusieurs projets dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la formation et du développement économique.