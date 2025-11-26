Congo-Brazzaville: Coopération énergétique - Le pays et les États-Unis envisagent de nouveaux projets pétroliers et gaziers

26 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Le renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays a été au centre de la rencontre, ce 25 novembre à Brazzaville, entre le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, et la chargée d'Affaires de l'ambassade des États-Unis en République du Congo, Amanda Jacobsen. Elle a exprimé la volonté américaine d'accroître les investissements dans le secteur des hydrocarbures au Congo.

La chargée d'Affaires américaine, Amanda Jacobsen, qui rencontrait le ministre des Hydrocarbures pour la première fois, a souligné le caractère « productif » de la discussion et l'importance de renforcer ce partenariat existant. Les entreprises pétrolières et énergétiques américaines sont présentes au Congo depuis de nombreuses années et ont contribué à structurer une partie du paysage énergétique national. Cette coopération traditionnelle constitue, selon la diplomate américaine, une base solide pour attirer de nouveaux investissements.

Cet échange fait suite à la rencontre en septembre dernier entre le président Denis Sassou N'Guesso, le gouverneur de l'Oklahoma et des représentants de Continental Resources, une compagnie pétrolière américaine basée à Oklahoma City. À cette occasion, le chef de l'État congolais avait exprimé sa volonté d'attirer davantage de capitaux américains dans le secteur pétrolier et énergétique. « Cet objectif est partagé », a affirmé Amanda Jacobsen, insistant sur la convergence des intérêts économiques entre les deux pays. Les États-Unis souhaitent, dit-elle, voir davantage d'entreprises américaines s'engager dans le développement énergétique du Congo.

La rencontre avec le ministre des Hydrocarbures marque ainsi une nouvelle étape vers le renforcement de la coopération bilatérale, dans un contexte où Brazzaville cherche à diversifier ses partenaires et à attirer de nouveaux investissements pour dynamiser son secteur énergétique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.