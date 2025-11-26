Le renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays a été au centre de la rencontre, ce 25 novembre à Brazzaville, entre le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, et la chargée d'Affaires de l'ambassade des États-Unis en République du Congo, Amanda Jacobsen. Elle a exprimé la volonté américaine d'accroître les investissements dans le secteur des hydrocarbures au Congo.

La chargée d'Affaires américaine, Amanda Jacobsen, qui rencontrait le ministre des Hydrocarbures pour la première fois, a souligné le caractère « productif » de la discussion et l'importance de renforcer ce partenariat existant. Les entreprises pétrolières et énergétiques américaines sont présentes au Congo depuis de nombreuses années et ont contribué à structurer une partie du paysage énergétique national. Cette coopération traditionnelle constitue, selon la diplomate américaine, une base solide pour attirer de nouveaux investissements.

Cet échange fait suite à la rencontre en septembre dernier entre le président Denis Sassou N'Guesso, le gouverneur de l'Oklahoma et des représentants de Continental Resources, une compagnie pétrolière américaine basée à Oklahoma City. À cette occasion, le chef de l'État congolais avait exprimé sa volonté d'attirer davantage de capitaux américains dans le secteur pétrolier et énergétique. « Cet objectif est partagé », a affirmé Amanda Jacobsen, insistant sur la convergence des intérêts économiques entre les deux pays. Les États-Unis souhaitent, dit-elle, voir davantage d'entreprises américaines s'engager dans le développement énergétique du Congo.

La rencontre avec le ministre des Hydrocarbures marque ainsi une nouvelle étape vers le renforcement de la coopération bilatérale, dans un contexte où Brazzaville cherche à diversifier ses partenaires et à attirer de nouveaux investissements pour dynamiser son secteur énergétique.

