Congo-Kinshasa: Au pays, la flambée des violations dessinent une carte de la terreur

En septembre, 619 violations et atteintes aux droits humains ont été documentées en République démocratique du Congo (RDC) par le bureau local des droits humains de l'ONU. Un niveau particulièrement élevé, dont la répartition géographique est sans équivoque : plus de 85 % des cas se concentrent dans les provinces de l'est - Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri.

Au Nord-Kivu (345 cas) et au Sud-Kivu (121), l'offensive lancée en janvier par les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) explique en grande partie les exactions recensées. Cette milice, qui dit défendre les intérêts de la minorité tutsie congolaise et bénéficie, selon l'ONU, du soutien de l'armée rwandaise, est responsable à elle seule de 177 violations.

Outre le M23, une constellation de groupes armés exploite le désordre dans cette région des Grands Lacs riche en minerais, en particulier au Nord-Kivu et en Ituri (67 cas). Les Wazalendo, milices d'autodéfense appuyées par Kinshasa, les Forces démocratiques alliées (ADF), groupe d'origine ougandaise affilié à l'État islamique, ou les milices CODECO, issues de la communauté lendu, figurent parmi les principaux auteurs des abus de septembre. Ensemble, les groupes armés sont responsables de 74 % des violations documentées.

Les forces de sécurité congolaises apparaissent aussi dans le rapport : un cinquième des violations leur sont attribuées, qu'il s'agisse des forces armées (61 cas) ou de la police nationale (60 cas).

Les violences sexuelles, un fléau constant

Le bureau a recensé 201 victimes de violences sexuelles liées au conflit au mois de septembre. Parmi les principaux auteurs figurent le M23 (42 victimes), les Wazalendo (28), les Twirwaneho, groupe d'autodéfense banyamulenge du Sud-Kivu (14), et la CODECO (9).

Un groupe se distingue par l'ampleur des abus : RED-Tabara, mouvement armé burundais actif dans les hauts plateaux, responsable à lui seul de 50 victimes, dont 36 femmes et 11 filles.

Les forces étatiques apparaissent aussi dans ces cas : 16 victimes sont imputées à l'armée congolaise, trois à la police, une à l'agence nationale de renseignement et une à la garde républicaine. Des soldats burundais et ougandais sont également cités pour des viols en Ituri et dans le Nord-Kivu.

Libertés publiques sous pression

Le bureau onusien signale par ailleurs un rétrécissement de l'espace civique : 24 violations des libertés fondamentales ont touché 51 personnes, du Sud-Kivu à Kinshasa en passant par le Haut-Katanga ou le Sud-Ubangi. Défenseurs des droits humains, journalistes et citoyens figurent parmi les victimes, dont 14 d'entre elles ont dû bénéficier d'un appui direct pour renforcer leur sécurité.

Une justice qui tente de résister à l'impunité

Une vingtaine de poursuites ont été engagées en septembre contre des militaires et des membres de groupes armés, pour aboutir à 19 condamnations devant les juridictions militaires. Une réponse limitée, mais essentielle, selon l'ONU, pour tenter d'enrayer le cycle de l'impunité.

En parallèle, le bureau des droits humains a organisé 17 sessions de formation dans tout le pays, réunissant 829 participants - magistrats, membres de la société civile, défenseurs et forces de sécurité. Une action discrète mais indispensable dans un contexte où les institutions peinent à tenir.