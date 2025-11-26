Madagascar: Pétanque - Zigle Rakotondrainibe élu « Main d'or 2025 »

Le Malgache champion du monde en titre de tir de précision, Daniel Jean-François Rakotondrainibe, dit « Zigle », remporte la Main d'or lors de l'émission française L'Équipe à Polo.

Meilleur bouliste mondial par le vote des internautes. Le champion du monde en titre de tir de précision en 2024 à Dijon, Daniel Riantsoa Jean-François Rakotondrainibe, alias « Zigle », a été élu « Main d'Or » dans la catégorie des internationaux lors de la première édition de l'émission Main d'or, qui élit les meilleurs joueurs et joueuses de la saison 2025. L'émission, 100 % pétanque, est diffusée sur la chaîne L'Équipe à Polo et créée par Franck Polo, accompagné de chroniqueurs tels que Jean-Marie Chambleau, Stéphane Robineau et Michael.

Outre son titre de champion du monde de tir de précision et son statut de vice-champion du monde en triplette en 2024, Zigle a été vice-champion du Masters de pétanque 2025 et vainqueur de deux tournois estivaux en juillet à Roche-sur-Yon et au Grand Prix de Sens. Il avait également remporté le titre de champion du monde jeune en triplette en 2015 à Bangkok, en Thaïlande.

« C'est un super joueur, jeune et fort. Il jouera en France la prochaine saison. Il est le meilleur tireur du monde, mais sa saison a été moins brillante. C'est le vote des Africains », a souligné l'animateur principal de l'émission, Franck Polo, avec ses chroniqueurs. Ces derniers pensaient que le grand champion italien Diego Rizzi allait remporter la victoire sans difficulté, au vu de son palmarès.

La loi des réseaux

L'Italien est multiple champion du monde en tir de précision, triple champion du monde en triplette seniors -- dont la récente édition en 2024 -- double champion du monde junior et dix fois champion d'Europe. Les trois autres nominés étaient : le Béninois Marcel Gbetable, champion du monde en doublette mixte 2023 et médaillé d'or aux Jeux mondiaux 2025 en tir de précision ; le Français Michel Hatcadourian, vainqueur du Masters en 2018, de la Coupe d'Europe et double champion de France; ainsi que le jeune Thaïlandais Khamdee Ratchata, champion du monde en triplette 2023.

Madagascar était représentée par Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana Herifanambinana Lova, championne du monde en titre en doublette mixte dans la catégorie des internationales féminines. Le sacre est revenu à la Thaïlandaise Kantaros Choochuyai, presque à l'unanimité. Elle est championne du monde en titre de tir de précision.

L'émission a duré 1h20 et a généré plus de 15 000 commentaires. Huit catégories ont été distinguées, dont six nationales (jeunes, espoirs et seniors, hommes et dames) et deux internationales (masculine et féminine). « La sélection et le choix des nominés ont été faits par les internautes et les followers de l'émission », a précisé l'animateur de L'Équipe à Polo. Il promet d'apporter des améliorations au système de vote et d'élargir la participation en proposant des nominés par poste pour la prochaine édition.