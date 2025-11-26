Madagascar: Col de l'utérus - Le vaccin réduit les risques de cancer

26 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La campagne de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), destinée à prévenir le cancer du col de l'utérus, se tiendra finalement du 8 au 12 décembre, selon la Direction du Programme Élargi de Vaccination (DPEV) du ministère de la Santé publique. Initialement prévue au mois d'octobre, elle a été reportée en raison des récentes tensions politiques dans le pays.

Le vaccin, gratuit, sera disponible dans tous les Centres de santé de base (CSB). Il cible les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Idéalement administré avant les premières règles ou le début de la vie sexuelle, il assure une protection optimale contre le virus.

Sûr

Cette campagne vise à renforcer la lutte contre le cancer du col de l'utérus, l'une des principales causes de décès chez les femmes à Madagascar. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que le vaccin anti-HPV est sûr, efficace et prévient jusqu'à 90 % des cas de cancer du col de l'utérus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'administration du vaccin est idéale avant toute exposition au virus », explique un médecin. Transmis principalement par voie sexuelle, le papillomavirus humain peut ainsi être combattu efficacement grâce à une vaccination précoce, permettant au système immunitaire de se protéger et de réduire fortement le risque de cancer du col de l'utérus plus tard.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.