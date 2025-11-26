Madagascar: Col de l'utérus - Le vaccin réduit les risques de cancer

La campagne de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), destinée à prévenir le cancer du col de l'utérus, se tiendra finalement du 8 au 12 décembre, selon la Direction du Programme Élargi de Vaccination (DPEV) du ministère de la Santé publique. Initialement prévue au mois d'octobre, elle a été reportée en raison des récentes tensions politiques dans le pays.

Le vaccin, gratuit, sera disponible dans tous les Centres de santé de base (CSB). Il cible les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Idéalement administré avant les premières règles ou le début de la vie sexuelle, il assure une protection optimale contre le virus.

Sûr

Cette campagne vise à renforcer la lutte contre le cancer du col de l'utérus, l'une des principales causes de décès chez les femmes à Madagascar. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que le vaccin anti-HPV est sûr, efficace et prévient jusqu'à 90 % des cas de cancer du col de l'utérus.

« L'administration du vaccin est idéale avant toute exposition au virus », explique un médecin. Transmis principalement par voie sexuelle, le papillomavirus humain peut ainsi être combattu efficacement grâce à une vaccination précoce, permettant au système immunitaire de se protéger et de réduire fortement le risque de cancer du col de l'utérus plus tard.