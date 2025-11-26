Madagascar: Entreprise - Un dispositif de financement d'urgence lancé

Un nouveau mécanisme de financement d'urgence a été lancé pour soutenir les Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) touchées par les récents événements à Madagascar, notamment les crises économiques et les événements du 25 septembre. L'objectif est d'aider rapidement les entreprises touchées à reprendre leurs activités et à préserver les emplois.

Ce programme est mis en place par Solidis en partenariat avec les Institutions de Microfinance (IMF). Il s'adresse aux PME ayant subi des impacts directs, comme le pillage ou la destruction de leurs locaux et de leur matériel. Il concerne aussi les entreprises touchées indirectement, par exemple celles qui travaillent pour des entreprises plus grandes affectées par les crises : restaurateurs, livreurs, entre autres.

Les entreprises éligibles peuvent bénéficier de prêts d'un montant moyen de 100 millions d'ariary, remboursables sur une période pouvant atteindre cinq ans. Un accompagnement actif est assuré pendant 12 mois afin de faciliter la relance de l'activité. Selon Jean-Marc Ravelomanantsoa, directeur général de Solidis, « ce dispositif permet de restructurer les crédits existants tout en apportant un soutien financier supplémentaire pour relancer les activités ».

Il précise également que

« le mécanisme cible les entreprises ayant subi des impacts directs ou indirects, et nous nous portons garants pour permettre aux IMF de proposer des prêts adaptés avec des taux bonifiés ».

Ce mécanisme cherche à limiter les fermetures d'entreprises et à maintenir les emplois dans les zones les plus touchées. « L'objectif est de protéger les emplois et de favoriser une reprise rapide des activités économiques dans les zones vulnérables », ajoute-t-il.

Le programme est géré avec une grande rigueur. Les fonds font l'objet d'audits réguliers et d'une traçabilité stricte. Les standards internationaux en matière de transparence, de responsabilité sociale et environnementale, ainsi que de lutte contre la fraude, sont respectés.

Depuis sa création, Solidis soutient les entrepreneurs malgaches depuis plus de 15 ans. Plus de 30 000 entrepreneurs ont été accompagnés, et plus de 1 500 milliards d'ariary de crédits ont été garantis. « Avec ce mécanisme de financement d'urgence, nous souhaitons permettre aux PME de se relever plus rapidement et de contribuer à la relance économique du pays », conclut Jean-Marc Ravelomanantsoa.