Madagascar: Assainissement - L'accumulation des déchets paralyse des activités commerciales

À Andohanan'Analakely, la mauvaise gestion des déchets commence à peser lourdement sur le quotidien des habitants et des commerçants. Depuis plusieurs jours, les bacs à ordures débordent et les déchets non ramassés s'amoncellent le long des rues. Cette situation, conséquence directe de la grève des employés de la Société Municipale d'Assainissement (SMA), provoque des odeurs nauséabondes qui se répandent dans tout le quartier.

Du côté Est du pavillon, les vendeurs ambulants de caca-pigeons, de chips et d'autres petites collations vivent une véritable galère. « Les clients ne viennent plus. Lorsqu'ils passent devant nous, ils se pressent pour s'éloigner à cause de l'odeur horrible », confie l'un d'eux.

Ces commerçants n'ont pas d'autre choix que de rester sur place, faute d'espaces alternatifs, alors que leur activité quotidienne est fortement perturbée. Pour beaucoup, cette situation se traduit par une perte importante de revenus, particulièrement pendant cette période de haute activité commerciale.

Intenses

Mais Andohanan'Analakely n'est pas un cas isolé. Plusieurs quartiers de la capitale connaissent le même problème. Les mauvaises odeurs deviennent particulièrement intenses avec l'augmentation des températures, et la situation s'aggrave encore avec la saison des pluies, qui favorise la fermentation et la décomposition des déchets. Pour les habitants, l'air devient irrespirable, tandis que les commerçants voient leurs clients fuir, ce qui met en péril leurs activités.

Au-delà des désagréments olfactifs, ce retard dans le ramassage des déchets représente également un risque pour la santé publique. L'accumulation de déchets favorise la prolifération des animaux nuisibles, tels que les rats et les mouches, et peut devenir un foyer de maladies. Les riverains se disent inquiets et appellent les autorités municipales à intervenir rapidement.

Si la grève de la SMA répond à des revendications légitimes, elle révèle la fragilité du système de gestion des déchets dans la capitale et l'urgence d'une solution durable, conciliant droits des travailleurs et protection de la population. Pour les commerçants d'Analakely et les habitants des quartiers touchés, chaque jour sans ramassage accentue l'inquiétude et la nécessité d'une reprise rapide des activités de la SMA.