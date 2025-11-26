Madagascar: Changement climatique - Les catastrophes naturelles et humanitaires augmentent

Madagascar a connu des phénomènes météorologiques extrêmes ces dernières années. Le cyclone tropical Freddy, qui a frappé le pays à deux reprises en 2023, détient le record de longévité de cyclone mondial, avec 36 jours d'existence, selon l'Organisation mondiale de météorologie (OMM).

En 2022, six cyclones ont impacté Madagascar, indique Zo Rakotomavo, Directeur des Recherches et Développements Hydrométéorologiques auprès de la Direction générale de la Météorologie.

En 2024, le cyclone Gamane, qui a frappé le Nord de l'île, a causé des dégâts importants, notamment des inondations massives, des maisons détruites et des ponts coupés. La même source note que les précipitations sont devenues irrégulières.

La saison des pluies n'a commencé qu'en mi-janvier pour la saison des pluies 2024-2025. L'année 2024 serait, par ailleurs, l'une des plus chaudes. Les tendances de cette saison cyclonique s'approcheraient de la normale saisonnière, avec un à trois cyclones qui pourraient impacter l'île. « Mais dans le contexte du changement climatique, des phénomènes extrêmes peuvent toujours survenir », enchaîne ce technicien.

Augmentation

Ces catastrophes naturelles ont causé des dégâts importants à Madagascar. Plusieurs personnes sont décédées, plusieurs maisons et infrastructures ont été démolies.

Toute l'Afrique australe fait face à une augmentation des catastrophes naturelles et humanitaires, exacerbée par les chocs climatiques, les urgences sanitaires, les crises économiques et les conflits. Dans ce contexte, le renforcement des mécanismes d'action anticipatoire devient indispensable pour réduire les impacts des crises à venir.

Le Sommet Régional d'évaluation post-action sur l'Action Anticipatoire en Afrique australe se tient au Novotel Convention & Spa, Antananarivo, Madagascar, du 25 au 27 novembre. Cet atelier régional réunit des représentants des États membres de la SADC, des Nations Unies, des partenaires humanitaires et des experts techniques pour analyser les leçons tirées des récentes actions anticipatoires, pour renforcer la coordination régionale et pour définir des orientations vers un système plus intégré, adaptatif et localement ancré.