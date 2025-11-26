Madagascar: Jeunesse et sports - L'ancien ministre Abdulah Marson Moustapha reprend ses études

L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, donne de ses nouvelles après le changement de dirigeants à la tête du pays. Resté à Madagascar, il affirme n'avoir jamais envisagé de quitter le territoire et avoir choisi de se consacrer à sa formation.

Il vient en effet de réussir le concours d'entrée en Master of Business Administration, option GRH, au sein de l'INSCAE. Pour lui, cette reprise d'études marque une nouvelle étape personnelle et professionnelle. « Je préfère rester au pays et approfondir mes connaissances », explique-t-il. Face aux rumeurs circulant depuis son départ du ministère, il se veut clair : « Je ne compte pas m'enfuir, je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas contre à ce qu'un audit soit effectué sur ma gestion si c'est nécessaire. »

Cette déclaration vise à rétablir la confiance alors que de nombreux anciens responsables publics quittent souvent le territoire après un changement politique.

Abdulah Marson Moustapha entend, au contraire, poursuivre son parcours au grand jour.