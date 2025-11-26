Madagascar: Jeunesse et sports - L'ancien ministre Abdulah Marson Moustapha reprend ses études

26 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, donne de ses nouvelles après le changement de dirigeants à la tête du pays. Resté à Madagascar, il affirme n'avoir jamais envisagé de quitter le territoire et avoir choisi de se consacrer à sa formation.

Il vient en effet de réussir le concours d'entrée en Master of Business Administration, option GRH, au sein de l'INSCAE. Pour lui, cette reprise d'études marque une nouvelle étape personnelle et professionnelle. « Je préfère rester au pays et approfondir mes connaissances », explique-t-il. Face aux rumeurs circulant depuis son départ du ministère, il se veut clair : « Je ne compte pas m'enfuir, je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas contre à ce qu'un audit soit effectué sur ma gestion si c'est nécessaire. »

Cette déclaration vise à rétablir la confiance alors que de nombreux anciens responsables publics quittent souvent le territoire après un changement politique.

Abdulah Marson Moustapha entend, au contraire, poursuivre son parcours au grand jour.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.