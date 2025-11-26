Madagascar: Cyclisme - Houlder Mohamed victime d'une chute

Seul représentant malgache au championnat d'Afrique de cyclisme au Kenya actuellement, Houlder Mohamed a vécu une expérience cauchemardesque. Après une disqualification en contre-la-montre, il a dû abandonner la course en ligne à la suite d'une chute l'empêchant de poursuivre.

Houlder Mohamed abordait la course sur route avec l'envie de sauver son championnat. Mais isolé, sans accompagnateurs ni encadrement technique, le seul malgache engagé s'est rapidement retrouvé livré à lui-même sur un parcours exigeant de dix boucles.

Au sixième tour, après près de 75 km d'efforts, son pneu éclate brutalement. La crevaison provoque une chute qui le laisse au sol, sans assistance technique ni secours immédiat. Contraint à l'abandon, Houlder Mohamed voit son aventure s'arrêter là, symbole d'un cyclisme malgache encore trop fragile et inexpérimenté sur la scène continentale.