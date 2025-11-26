Afrique: Championnats d'Afrique - Mamy Andrianirainy arrache le bronze

Madagascar ouvre son compteur. Mamy Andrianirainy a remporté hier la première médaille malgache au concours de tir de précision, lors de la deuxième journée de la 10e édition des championnats d'Afrique à Nouakchott, en Mauritanie.

Il a échoué en demi-finale en s'inclinant devant le Tunisien Mohamed Khaled Bourgiba 30-37 à l'issue des cinq ateliers. En quarts de finale, il a défait l'Algérien Samir Boutarfa (51-46). Le représentant de la Grande Île s'est contenté ainsi de la médaille de bronze, comme le Comorien Djanfar Youssouf. Le titre est revenu au Mauritanien Amadou Traore, qui a battu en finale le Tunisien tombeur de Mamy (46-38).

Madagascar avait décroché pour la dernière fois le titre en 2017 en Tunisie, signé Alhenj Tonitsihoarana dit Toutoune, champion également en triplette. Par ailleurs, le duo Andry Salohy Randrianaivo et Mirija Solonantenaina Rakotoson, alias Fakr, a obtenu son billet pour les demi-finales en éliminant la deuxième équipe mauritanienne en quarts de finale. Le duo malgache a affronté la doublette sénégalaise en demi-finale hier vers 21 heures.

Parcours sans faute

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors des tours qualificatifs en système suisse, la doublette malgache a terminé en tête du classement en réalisant un parcours sans faute de cinq victoires en autant de matchs. Elle avait défait à tour de rôle le Kenya (13-4), Maurice (12-7), la Mauritanie 1 (8-5), le Congo (11-8) et le Niger (12-10). À l'épreuve de tête-à-tête, Faralahy Urbain Ramanantiaray, alias Baloty, a été éliminé en demi-finale par un Comorien (11-13), le même adversaire qui l'avait déjà défait en phase éliminatoire. Baloty a composté son billet pour les demi-finales en battant un Algérien (13-8) en quarts.

Lors des tours de qualification, il a terminé quatrième derrière un Comorien, un Mauricien et un Ivoirien. Baloty a été battu d'entrée par un Comorien (10-11) avant d'assurer la victoire aux quatre tours suivants, contre le Kenya (13-0), la Mauritanie 1 (13-6), le Burkina Faso (13-9) et la Mauritanie 2 (13-4). En quête d'un troisième titre continental après ceux de 2011 et 2017, Madagascar entamera les tours de qualification de l'épreuve en triplette ce mercredi. Les cinq tours s'étaleront ce jour et les heureux qualifiés disputeront la phase finale à partir des quarts de finale demain.