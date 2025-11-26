Madagascar: Concert classique - Un duo piano-violon illuminera l'IFM

Une pause musicale qui promet élégance et émotion. Madagascar Mozarteum organise ce jour son 163e concert classique de midi à l'Institut Français de Madagascar (IFM), une rencontre très attendue des amateurs de musique savante. Pendant une heure, de 13 h à 14 h, les mélomanes pourront savourer un moment suspendu, placé sous le signe de la finesse et de la virtuosité.

Pour cette nouvelle édition, l'institution mise sur un duo piano-violon, une formule intimiste et raffinée interprétée par Iavy Raobeloson au piano et Sitraka Ramarosandratana au violon. Un mariage musical qui promet des contrastes subtils, une complémentarité sonore et une élégance caractéristiques du répertoire classique.

Ce concert, désormais un incontournable de la vie culturelle à Antananarivo, reflète la mission de Madagascar Mozarteum : offrir au public un accès régulier à la musique classique tout en soutenant les talents locaux. L'événement est également accompagné par L'Express, sponsor média officiel, dans sa valorisation artistique.

Les mélomanes, habitués ou curieux, sont ainsi invités à vivre un midi hors du temps, dans une atmosphère à la fois paisible et vibrante.