Madagascar: Sapeurs pompiers - Le camion don est bloqué au port de Toamasina

L'Amicale des sapeurs-pompiers de Hochfelden, en coopération avec ceux de la commune urbaine de Mahajanga, a fait don d'un camion-citerne et d'accessoires de sauvetage en septembre 2024.

Le don est arrivé au port de Mahajanga un mois plus tard et des tractations ont été effectuées par le partenaire technique Gescod pour le dédouanement du matériel.

« Le camion don de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Hochfelden est toujours bloqué au port de Toamasina depuis octobre 2024 alors que le gouvernement a déjà accepté de prendre en charge les droits et taxes à l'importation (DTI). Nous venons de recevoir un message du receveur des Douanes à Toamasina indiquant que la déclaration validée est en attente de liquidation.

L'inspecteur vérificateur refuse la liquidation du dossier sans le bon à appliquer du ministre des Finances. On s'attend à ce que la demande soit acceptée par le ministère des Finances. Ce dernier a renvoyé le dossier au niveau de la direction des services extérieurs des Douanes. Il est en attente de traitement, probablement en raison de la nomination d'un nouveau directeur général des Douanes», a déclaré le responsable du Gescod à Mahajanga.

Le camion-citerne de marque Renault, don de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Hochfelden, est utilisé dans la lutte contre les feux de forêt. La coopération entre la commune de Mahajanga et la commune de Hochfelden (Bas-Rhin), en Alsace, dure depuis des décennies.

Ce matériel est nécessaire surtout en cette période de cyclones et lors des feux de brousse et incendies à Mahajanga.