Madagascar: Toamasina - Dix-huit suspects arrêtés dans une fumerie

26 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Dans le quartier d'Ankirihiry, à Toamasina, une maison transformée en véritable fumerie a été ciblée par une opération policière dimanche. Les éléments du Commissariat de la Sécurité Publique du premier arrondissement (CSP1) Camp des Manguiers, épaulés par le Commissariat Central, ont investi les lieux après avoir suivi l'un des consommateurs

À l'intérieur, dix-huit personnes ont été interpellées, parmi elles une femme et dix-sept hommes, réunis autour de la consommation de chanvre indien. Un sach.et noir contenant la substance a été saisi.

La maison, connue pour attirer des habitués, servait de point de rassemblement pour la consommation de psychotropes. Lors de l'intervention, plusieurs individus ont tenté de fuir en sautant du premier étage, l'un d'eux se blessant grièvement à la cuisse. Pris en charge selon les procédures, il a été conduit aux soins tandis que les autres suspects ont été transférés au CSP1 pour enquête.

L'opération s'est déroulée sans incident majeur.

