Sénégal: Décès de Mouhamed Ndiaye à Richard-Toll - La thèse de l'agression écartée, son ami placé en garde à vue

26 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Mbaye

La thèse de l'agression avancée suite au décès de Mouhamed Ndiaye a été formellement contredite ce mardi 25 novembre 2025, à la suite de nouvelles investigations menées par la Brigade territoriale de Richard-Toll sous la houlette du commandant Mamadou Mbodj.

En effet, les gendarmes, qui s'étaient rendus à Dagana au domicile de la victime, ont également procédé à un interrogatoire approfondi du rescapé, Ablaye Diagne Mbodji. Très vite, des incohérences ont été relevées dans son récit. Mis en difficulté par les questions des enquêteurs, il a fini par admettre avoir fabriqué l'histoire d'agression.

Il a précisé qu'en quittant Richard-Toll pour se rendre à Dagana, il avait confié la conduite de la moto à son ami décédé, qui n'était pas suffisamment expérimenté.

En approchant d'un virage à hauteur du village de Keur Birane, ce dernier aurait perdu le contrôle de l'engin, entraînant une sortie de route. Le choc, particulièrement violent, a causé la mort instantanée de Mouhamed Ndiaye.

Ne disposant pas de permis de conduire, le jeune Ablaye Diagne Mbodji a reconnu avoir inventé l'histoire d'agression pour éviter d'assumer sa part de responsabilité dans l'accident. À l'issue de son interrogatoire, il a été arrêté et placé en garde à vue à la brigade de Richard-Toll pour avoir confié son engin à un conducteur sans permis, pour mise en danger de la vie d'autrui et pour homicide involontaire. L'enquête se poursuit.

Il convient également de préciser que la victime n'était pas un étudiant de l'Isep de Richard-Toll, selon la cellule de communication dudit établissement.

