Sénégal: Décès d'un nouveau né à Diourbel - Une sage-femme placée sous mandat

26 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Bayo BA

Le dossier du nouveau-né décédé devant l'hôpital régional de Diourbel a connu un nouveau rebondissement. La sage-femme qui assurait la garde le jour de l'incident, a été placé sous mandat, hier, par le parquet de Diourbel. Elle est poursuivie des infractions de non-assistance à une personne en danger et de mise en danger de la vie d'autrui. Elle sera jugée demain, le jeudi 27 novembre 2025.

Avant son arrestation, la mise en cause a fait l'objet d'une suspension provisoire par la direction de l'hôpital de Diourbel après la survenance de l'incident ayant causé la mort du nouveau-né devant la porte de l'hôpital Heinrich Lübke. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait, pour sa part, ordonné l'ouverture d'une enquête interne pour situer les responsabilités.

Pour rappel, l'incident a eu lieu le vendredi 17 octobre 2025, après que la maman d'un nouveau-né a accouché devant la porte du Centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel. Adja Ndiaye, enceinte de 6 mois, était contrainte d'accrocher en dehors de la structure sanitaire suite à un refus de prise en charge du personnel du service de la maternité. La dame a finalement accouché devant la porte de l'hôpital. Elle a ensuite informé à la structure sanitaire que le bébé est décédé. Après l'incident, le nouveau-né a été inhumé au village natal de sa maman dans la commune de Ngohé (département de Diourbel).

